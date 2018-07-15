Она станет первой премьерой нового сезона.

Ижевск. Удмуртия. В театре оперы и балета в Удмуртии поставят рок-оперу «Юнона и Авось». Как сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», опера станет первой премьерой нового сезона.

«Одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского, премьера которой состоялась в 1981 году, есть в постоянном репертуаре театров Москвы, Петербурга и еще нескольких городов России», - говорится в сообщении.

Постановщиками рок-оперы выступят режиссер Николай Маркелов, дирижер Николай Роготнев, хормейстер Людмила Елисеева и художник Сергей Новиков.

Премьера состоится грядущей осенью.