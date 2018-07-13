В Удмуртии пройдет ягодный фестиваль

Мероприятие состоится в воскресенье, 15 июля, в селе Сюмси.
Сюмси. Удмуртия. Ягодный фестиваль0конкурс «Узы-боры» пройдет в Удмуртии. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет 15 июля на центральной площади села Сюмси.
Гостей фестиваля ждет насыщенное и веселое воскресенье с танцами, конкурсами, мастер-классами, играми и концертами.
Программа фестиваля «Узы-боры»:
10:000-11:00 – встреча гостей фестиваля;
11:00-11:30 – шествие делегаций, торжественное открытие фестиваля;
11:30-12:30 – конкурс на лучшее приветствие «Узы-борыё салам» («Ягодный привет»);
12:30-12:45 – парад детской техники «Нылпи техно»;
12:45-13:30 – конкурс на лучший костюм ягодки «Пичи сандык» («Сундучок»);
13:30 – 14:45 – концертная программа творческих коллективов и отдельных исполнителей «Жингерес куараос» («Звонкие голоса»);
14:45-15:30 – мастер класс по народным танцам;
11:00-15:00 – выставка-конкурс ягодных блюд;
11:00-15:00 – конкурс детского рисунка «Узыё-борыё вуюись» («Ягодная радуга»);
11:00-15:00 – выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества;
11:00-15:00 – конкурс фотографий «Емыш вылэ емыш учке».
Работа интерактивных площадок:
11:00-15:00 – конкурс огородных пугол «Бакча сульдэр» (пугало);
11:00-15:00 – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
11:00-15:00 – конкурс на лучший слоган фестиваля и лучшую частушку про ягоды;
13:00 – мастер-класс по натюрморту;
11:00-15:00 детская площадка «Пичи узычи» (удмуртские игры);
11:00-15:00 – танцевальная площадка;
15:30-16:30 – угощение всех гостей фестиваля ягодным пирогом. Подведение итогов. Флэш-моб «Узы-боры эктонъёс». Закрытие фестиваля.
22:45 – праздничный фейерверк.