В Удмуртии пройдет ягодный фестиваль

Мероприятие состоится в воскресенье, 15 июля, в селе Сюмси.

Сюмси. Удмуртия. Ягодный фестиваль0конкурс «Узы-боры» пройдет в Удмуртии. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет 15 июля на центральной площади села Сюмси.

Гостей фестиваля ждет насыщенное и веселое воскресенье с танцами, конкурсами, мастер-классами, играми и концертами.

Программа фестиваля «Узы-боры»:

10:000-11:00 – встреча гостей фестиваля;

11:00-11:30 – шествие делегаций, торжественное открытие фестиваля;

11:30-12:30 – конкурс на лучшее приветствие «Узы-борыё салам» («Ягодный привет»);

12:30-12:45 – парад детской техники «Нылпи техно»;

12:45-13:30 – конкурс на лучший костюм ягодки «Пичи сандык» («Сундучок»);

13:30 – 14:45 – концертная программа творческих коллективов и отдельных исполнителей «Жингерес куараос» («Звонкие голоса»);

14:45-15:30 – мастер класс по народным танцам;

11:00-15:00 – выставка-конкурс ягодных блюд;

11:00-15:00 – конкурс детского рисунка «Узыё-борыё вуюись» («Ягодная радуга»);

11:00-15:00 – выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества;

11:00-15:00 – конкурс фотографий «Емыш вылэ емыш учке».

Работа интерактивных площадок:

11:00-15:00 – конкурс огородных пугол «Бакча сульдэр» (пугало);

11:00-15:00 – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;

11:00-15:00 – конкурс на лучший слоган фестиваля и лучшую частушку про ягоды;

13:00 – мастер-класс по натюрморту;

11:00-15:00 детская площадка «Пичи узычи» (удмуртские игры);

11:00-15:00 – танцевальная площадка;

15:30-16:30 – угощение всех гостей фестиваля ягодным пирогом. Подведение итогов. Флэш-моб «Узы-боры эктонъёс». Закрытие фестиваля.

22:45 – праздничный фейерверк.