«Бурановские бабушки» из Удмуртии споют в Москве вместе с болельщиками в поддержку российских футболистов

Они исполнят песню Party for Everybody Dance во время матча Россия-Хорватия.

Москва. «Бурановские бабушки» из Удмуртии споют вместе с болельщиками в поддержку российских футболистов. Об этом сообщается на официальном портале организационного комитета «Россия-2018».

Они исполнят песню Party for Everybody Dance во время матча Россия-Хорватия в московском Гостином дворе. Вместе с «Бурановскими бабушками» в выступлении примут участии 4 тыс. болельщиков.

«Популярный российский фольклорный коллектив исполнит всеми любимые песни, включая гимн собственного сочинения, посвященный мировому первенству в России. Конечно, прозвучит известный хит Party for Everybody Dance, под который бабушки устроят танцевальный перформанс», - говорится в сообщении.