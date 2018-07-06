play
pause
  • $ 63.26 ↑
  • € 73.96 ↑

В Удмуртии стартует международный фестиваль-конкурс «Окно в небо»

17:25, 06 июля, 2018
Диана Ворончихина
17:25, 06 июля, 2018
Диана Ворончихина
255
0
#культура\n#конкурс\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#Завьялово
Фото: vk.com/oknovnebo
255
0

С открытия мероприятия будет вестись онлайн трансляция.

Завьялово. Удмуртия. IX международный фестиваль-конкурс народного творчества «Окно в небо» стартует в Удмуртии. Как сообщают организаторы, он пройдет в Завьяловском районе с 6 по 7 июля. 
В этом году праздничное открытие мероприятия пройдёт 6 июля в 18:00. На центральной сцене выступят прославленные фольклорные коллективы из Удмуртии – «Бабушки из Бураново» и «Айкай», а также московский ансамбль «Поверье». Прямую трансляцию можно посмотреть на youtube и в группе ВКонтакте. 

Окно в небо

Uploaded by Event Stream on 2018-07-02.

В этом году в рамках фестиваля будут работать сразу несколько площадок:
– площадка фольклорных коллективов «Храним наследие народов»;
– молодёжная площадка, финал конкурса красоты «Красавица в стиле ЭТНО»;
– площадка этнографов и фольклористов «Сказки. Мифы. Легенды»;
– театральные показы;
– литературно-поэтическая площадка «Зеленские чтения»;
– площадка декоративно-прикладного творчества «Шерстяная сказка»;
– открытые площадки с народными забавами: угощением из русской печи, ковкой монет, метанием ножей.
 

17:25, 06 июля, 2018
Диана Ворончихина
255
0
#культура\n#конкурс\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#Завьялово

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

17:25, 30 июня, 2018
14959

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

8956
08:00, 04 июля, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

8888
09:30, 02 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

8611
13:21, 05 июля, 2018

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

6969
09:55, 06 июля, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
8339

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

4112
12:42, 02 июля, 2018

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

1933
19:03, 05 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

1894
15:53, 04 июля, 2018

В России вступили в силу поправки в ПДД

1862
12:38, 01 июля, 2018

«Третий пол» разрешили регистрировать в Австрии

20:25, 30 июня, 2018
2149

О создании «мощнейшей» ракеты заявили на Украине

2019
19:09, 30 июня, 2018

Президент США не исключил возможность признания Крыма российским

1962
12:25, 30 июня, 2018

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

1943
18:30, 03 июля, 2018

К 2020 году в Японии планируют начать использовать беспилотные летающие авто

1751
10:04, 01 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Кофемолка – выпуск 58: Константин Сунцов в гостях у Энвиля Касимова

05 июля, 2018

Удмуртия в минуту: строительство АЗС и бревенчатая дорога

05 июля, 2018