В Удмуртии стартует международный фестиваль-конкурс «Окно в небо»

С открытия мероприятия будет вестись онлайн трансляция.
Завьялово. Удмуртия. IX международный фестиваль-конкурс народного творчества «Окно в небо» стартует в Удмуртии. Как сообщают организаторы, он пройдет в Завьяловском районе с 6 по 7 июля.
В этом году праздничное открытие мероприятия пройдёт 6 июля в 18:00. На центральной сцене выступят прославленные фольклорные коллективы из Удмуртии – «Бабушки из Бураново» и «Айкай», а также московский ансамбль «Поверье». Прямую трансляцию можно посмотреть на youtube и в группе ВКонтакте.
Окно в небо
Uploaded by Event Stream on 2018-07-02.
В этом году в рамках фестиваля будут работать сразу несколько площадок:
– площадка фольклорных коллективов «Храним наследие народов»;
– молодёжная площадка, финал конкурса красоты «Красавица в стиле ЭТНО»;
– площадка этнографов и фольклористов «Сказки. Мифы. Легенды»;
– театральные показы;
– литературно-поэтическая площадка «Зеленские чтения»;
– площадка декоративно-прикладного творчества «Шерстяная сказка»;
– открытые площадки с народными забавами: угощением из русской печи, ковкой монет, метанием ножей.