На крыльях музыки: в Удмуртии впервые пройдет этно-ночь

Музыкальный фестиваль состоится на берегу реки Сюгинка около Можги с 6 по 7 июля.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии впервые пройдет молодежный фестиваль этно-ночь «На крыльях музыки в ночи». Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие состоится на берегу реки Сюгинка около Можги с 6 по 7 июля.

На фестивале будет несколько тематических площадок:

- «Музыка – наше наследие» - выступление коллективов в жанрах фолк, рок, этно;

- «Изба ремёсел» - будет представлено творчество мастеров декоративно-прикладного искусства;

- «Этно-лицедейство» - выступление молодёжных театральных коллективов;

- «Ночной разгуляй» - игры народов мира;

- «Сделай сам» - площадка, где гости смогут попробовать различные блюда национальных кухонь.

Важным условием участия в фестивале является обязательная регистрация в официальной группе ВКонтакте, где также можно найти актуальную и свежую информацию.

В связи с тем, что фестиваль будет проходить на природе, всем участникам и гостям необходимо иметь при себе палатку.

Напомним, что этно-ночь – это один из 29 проектов, которые выиграли грант «Росмолодежи».