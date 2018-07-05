Ранее он располагался в кинотеатре «Дружба», который прекратил свое существование.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский киноклуб переехал в торговый центр «Сигма» и начнет свою работу с четверга, 5 июля. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «Вконтакте».

Ранее он располагался в кинотеатре «Дружба», который перепрофилирует свою работу.

«С приходом нового партнера […] в городе появляется свой артхаусный кинозал, где станет возможно реализовывать все наши киноидеи и показывать весь спектр современного кинопроката в практически еженедельном формате. При этом мы остаемся в самом центре города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь киноклуб будет показывать современный артхаус в постоянном недельном или двухнедельном прокате, с оригинальным звуком и русскими субтитрами.