Пятый фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» пройдет в Удмуртии

Гастрономический праздник состоится в деревнях Старые Быги и Вортчино Шарканского района 6 и 7 июля.

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии пройдет пятый юбилейный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг». Как сообщают организаторы, гастрономический праздник состоится в деревнях Старые Быги и Вортчино Шарканского района 6 и 7 июля.

Гостей мероприятия ждут дегустации блюд финно-угорской кухни. По сложившейся традиции, всю еду можно будет приобрести по валюте фестиваля — «быг».

Отметим, что в меню фестиваля не только еда, но и большое количество развлечений. В эти два дня посетителям предлагается целый букет из разнообразной музыки, танцев, соревнований, мастер классов и так далее.

Напомним, что «Быг-Быг» зародился в рамках реализации международной программы «Быги – первая культурная столица финно-угорского мира» в 2014 году. В прошлом году он вошел в десятку популярных этнографических фестивалей России и стал призёром конкурса Russian Event Awards 2017, который проводился в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Справка:

«Быг-быг» говорят удмурты, когда у хозяйки удается вкусный каравай – он пышный и мягкий.