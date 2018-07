Названный в честь Ижевска шрифт представили в Лондоне

Лондон. Великобритания. Ижевский дизайнер Анатолий Шабалин представил шрифт As Izhevsk. Презентация состоялась в «Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина», в котором учится молодой дизайнер.

«Это один из семи проектов, который я сделал за последний год учёбы в университете. Все эти проекты были нашей личной инициативой, но под надзором преподавателей. Этот шрифт - некое продолжение моего фоторепортажа про Ижевск, где я снимал нефтеперерабатывающий завод», - сообщил молодой дизайнер.

Анатолий Шабалин отметил, что индустриальные пейзажи родного Ижевска вдохновили его на создание своего первого полноценного шрифта.

«В конце учебного года у нас была финальная выставка, где мы могли представить всё, что угодно. Мне хотелось сделать что-то про свою культуру, корни, про себя. Поэтому и выбрал этот проект про шрифт, вдохновлённый Ижевском в качестве основной работы», - сказал Анатолий Шабалин.

Шрифт на выставке представлен не только в печатном виде, но и «материальном»: в коробке - нарезанные буквы из пластика.

«Мне хотелось подчеркнуть тему производства, деталей. Ну и, конечно, желание делать Ижевск стильным у меня всегда было. Плюс в Англии даже москвичи стесняются своего родного города», - подчеркнул дизайнер.

53 Likes, 1 Comments - Tolya Shabalin* (@shabalintolya) on Instagram: "Video showing all the spreads in my book #type #typography #font #fontface #lasercut #typeface..."