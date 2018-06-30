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Названный в честь Ижевска шрифт представили в Лондоне

20:31, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
20:31, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1712
0
#Ижевск\n#Лондон\n#дизайнеры\n#промышленный дизайн
Фото: Анатолий Шабалин
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Дизайнер Анатолий Шабалин: желание делать Ижевск стильным у меня всегда было.

Лондон. Великобритания. Ижевский дизайнер Анатолий Шабалин представил шрифт As Izhevsk. Презентация состоялась в «Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина», в котором учится молодой дизайнер.

«Это один из семи проектов, который я сделал за последний год учёбы в университете. Все эти проекты были нашей личной инициативой, но под надзором преподавателей. Этот шрифт - некое продолжение моего фоторепортажа про Ижевск, где я снимал нефтеперерабатывающий завод», - сообщил молодой дизайнер.

Instagram post by Tolya Shabalin* * Jun 28, 2018 at 10:19am UTC

68 Likes, 1 Comments - Tolya Shabalin* (@shabalintolya) on Instagram

Анатолий Шабалин отметил, что индустриальные пейзажи родного Ижевска вдохновили его на создание своего первого полноценного шрифта.

«В конце учебного года у нас была финальная выставка, где мы могли представить всё, что угодно. Мне хотелось сделать что-то про свою культуру, корни, про себя. Поэтому и выбрал этот проект про шрифт, вдохновлённый Ижевском в качестве основной работы», - сказал Анатолий Шабалин.

Шрифт на выставке представлен не только в печатном виде, но и «материальном»: в коробке - нарезанные буквы из пластика.

«Мне хотелось подчеркнуть тему производства, деталей. Ну и, конечно, желание делать Ижевск стильным у меня всегда было. Плюс в Англии даже москвичи стесняются своего родного города», - подчеркнул дизайнер.

Video showing all the spreads in my book #type #typography #font #fontface #lasercut #typeface #book #zine #video

53 Likes, 1 Comments - Tolya Shabalin* (@shabalintolya) on Instagram: "Video showing all the spreads in my book #type #typography #font #fontface #lasercut #typeface..."

20:31, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1712
0
#Ижевск\n#Лондон\n#дизайнеры\n#промышленный дизайн

 

 

 


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