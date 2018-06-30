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Республиканский национальный праздник «Сабантуй» пройдёт в Ижевске 30 июня

10:05, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
10:05, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
178
0
#Ижевск\n#Сабантуй\n#Удмуртия\n#праздники
178
0

Он посвящён окончанию весенних полевых работ.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии в субботу, 30 июня, с 11:00 состоится Республиканский национальный праздник татарского и башкирского народов в честь окончания весенних полевых работ - «Сабантуй». Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил».

Традиционно программа праздника включает в себя концерт с участием татарских национальных коллективов Сабинского района Республики Татарстан, города Ижевска и Удмуртской Республики, состязания батыров в борьбе Көрәш, конноспортивные состязания по пересеченной местности и спортивно-развлекательные площадки майдана.

Если конные соревнования, национальная борьба подразумевают физическую подготовку, то в других состязаниях, например, в бое с мешками, наполненными соломой или опилками, может участвовать любой желающий из числа зрителей. Победители состязаний награждаются призами.

Программа праздника:

11:00 – Торжественное открытие национального праздника «Сабантуй»

10:00 – Работа торговой ярмарки, детских аттракционов

12:00 – «Биеп-җырлап куңел ачыйк!» – праздничный концерт с участием творческих коллективов Сабинского района Республики Татарстан, города Ижевска и районов Удмуртской Республики

12:00-15:00 – Соревнования по национальной борьбе «Көрәш»

12:00-15:30 – «Батырлар, алга!» – спортивная площадка

12:00 – Конноспортивные скачки

14:00 – мотокросс

15:30 – Награждение победителей и призеров состязаний

17:00 – «Кичке Сабантуй» (сквер МБУК «ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84)

Маршрутный автобус № 53 (завод «Пластмасс» - СК «Чекерил») с 6:00 до 21:30. Интервал движения автобусов 10-15 минут. Стоимость проезда 25 рублей.

10:05, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
178
0
#Ижевск\n#Сабантуй\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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