Республиканский национальный праздник «Сабантуй» пройдёт в Ижевске 30 июня

Он посвящён окончанию весенних полевых работ.
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии в субботу, 30 июня, с 11:00 состоится Республиканский национальный праздник татарского и башкирского народов в честь окончания весенних полевых работ - «Сабантуй». Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Чекерил».
Традиционно программа праздника включает в себя концерт с участием татарских национальных коллективов Сабинского района Республики Татарстан, города Ижевска и Удмуртской Республики, состязания батыров в борьбе Көрәш, конноспортивные состязания по пересеченной местности и спортивно-развлекательные площадки майдана.
Если конные соревнования, национальная борьба подразумевают физическую подготовку, то в других состязаниях, например, в бое с мешками, наполненными соломой или опилками, может участвовать любой желающий из числа зрителей. Победители состязаний награждаются призами.
Программа праздника:
11:00 – Торжественное открытие национального праздника «Сабантуй»
10:00 – Работа торговой ярмарки, детских аттракционов
12:00 – «Биеп-җырлап куңел ачыйк!» – праздничный концерт с участием творческих коллективов Сабинского района Республики Татарстан, города Ижевска и районов Удмуртской Республики
12:00-15:00 – Соревнования по национальной борьбе «Көрәш»
12:00-15:30 – «Батырлар, алга!» – спортивная площадка
12:00 – Конноспортивные скачки
14:00 – мотокросс
15:30 – Награждение победителей и призеров состязаний
17:00 – «Кичке Сабантуй» (сквер МБУК «ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84)
Маршрутный автобус № 53 (завод «Пластмасс» - СК «Чекерил») с 6:00 до 21:30. Интервал движения автобусов 10-15 минут. Стоимость проезда 25 рублей.