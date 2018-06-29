Бодров-старший снимет фильм про ижевского конструктора Михаила Калашникова

По словам режиссера, картина будет называться «Калашников».

Москва. Режиссер Сергей Бодров-старший планирует снять фильм про конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом он рассказал в интервью «Известям».

«Я снимаю сам сейчас реже, но сейчас я, наверное, начну снимать картину под названием «Калашников», это следующий мой проект о знаменитом изобретателе Калашникове и его автомате АК-47», — сказал режиссер.

Наша справка:

Михаил Тимофеевич Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель автомата Калашникова (АК), родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края.

В 1948 году Калашникова командировали на завод Ижевска для серийного выпуска АК-47. Впоследствии на базе этой конструкции Калашниковым были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. АК-47 принес М. Т. Калашникову всемирное признание.

Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года в Ижевске.