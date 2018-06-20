Фестиваль уличного кино пройдет на пляже в Воткинске

В программу фестиваля вошли 9 короткометражных фильмов.

Воткинск. Удмуртия. Фестиваль уличного кино пройдет в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль состоится 30 июня на пляже «Остров». Кинопоказ начнется в 21:00. В программе – 9 короткометражных фильмов.

«Основной темой фестиваля-2018 станут истории удивительных людей, успешно меняющих к лучшему свою жизнь и жизни людей вокруг», - отмечается в сообщении.

После кинопоказа зрители смогут принять участие в отборе фильма-победителя.