Мероприятие пройдет на территории Национального музея Кузебая Герда.

Ижевск. Удмуртия. 23 июня в Ижевске состоится Udmurt Fashion Day-2018. Мероприятие пройдет на территории Национального музея Кузебая Герда, сообщают организаторы.

Событие будет приурочено к фестивалю «Ижевск - столица российского дизайна 2018».

Желающие смогут принять участие в вебинарах с ведущими деятелями направления в России. Также в рамках фестиваля состоятся круглый стол на тему «Мода и красота будущего, цифровые технологии и уличная мода», fashion-показы коллекций одежды не только молодых дизайнеров, но и уже известных брендов, выступления электронных музыкантов.