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В Ижевске состоится Udmurt Fashion Day-2018

12:55, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
12:55, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#удмуртская культура
Фото: ИА "Сусанин"
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Мероприятие пройдет на территории Национального музея Кузебая Герда.

Ижевск. Удмуртия. 23 июня в Ижевске состоится Udmurt Fashion Day-2018. Мероприятие пройдет на территории Национального музея Кузебая Герда, сообщают организаторы.

Событие будет приурочено к фестивалю «Ижевск - столица российского дизайна 2018».

Желающие смогут принять участие в вебинарах с ведущими деятелями направления в России. Также в рамках фестиваля состоятся круглый стол на тему «Мода и красота будущего, цифровые технологии и уличная мода», fashion-показы коллекций одежды не только молодых дизайнеров, но и уже известных брендов, выступления электронных музыкантов.

12:55, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
135
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#удмуртская культура

 

 

 


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