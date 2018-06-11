Выставка Locals откроется в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств

В экспозиции представлены фотографии, живопись и графика об Ижевске и его жителях.

Ижевск. Удмуртия. Выставка Locals, посвящённая Ижевску, откроется. В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств. Как сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртской Республики, открытие состоится 12 июня в 17:00.

Куратор выставки - Елена Касимова. Уникальность проекта в том, что он объединяет фотографии, сделанные известным московским фотографом Игорем Мухиным и его учениками - студентами Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко с работами художников Удмуртии из коллекции УРМИИ.

На фотографиях и картинах запечатлены Ижевск и его жители. Выстраивая экспозицию, Елена Касимова хотела сопоставить художественный образ Ижевска, созданный художниками Удмуртии в ХХ веке с тем, каким увидели московские фотографы город сегодня.

Снимки были сделаны в 2015 году во время визита группы студентов и Игоря Мухина в столицу Удмуртии. Съёмки проходили не только в Ижевске, но и в Бураново, а также на крупных предприятиях республики. В объектив попали городские сценки и пейзажи, лица и здания - все, что казалось авторам фото необычным и красивым.

Тоже самое можно сказать и о работах Владимира Веретенникова, Германа Прорехина и Виктора Олюшина. Их картины наивны, ироничны, порой резки, но за всем этим скрыто чувство большой любви к городу и людям - таким простым и таким разным.

Всего на выставке представлено около 50 фотографий и свыше 10 живописных и графических работ из коллекции музея. Выставка будет работать до 1 сентября 2018 года.