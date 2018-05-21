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Уникальные экспонаты показали жителям Ижевска в «Ночь музеев»

18:48, 21 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
18:48, 21 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
196
0
#Ижевск\n#музеи\n#Национальный музей им. К.Герда\n#Удмуртия\n#ночь музеев\n#музеи в Ижевске
196
0

Мероприятия прошли под девизом «Шедевры из запасников».

Ижевск. Удмуртия. Музеи Ижевска приняли участие во всероссийской акции «Ночь музеев-2018». Девизом мероприятия стал лозунг «Шедевры из запасников».

Удмуртский республиканский музей изобразительного искусства представил в своём парке хэппенинг, повторяющий проект, осуществлённый Музеем современного искусства в Нью-Йорке.

«На огромном белом баннере нужно отметить свой рост чёрточкой и написать своё имя, дату рождения и какую-то значимую дату. И из этих записей постепенно создаётся удивительный рисунок… Все эти люди становятся художниками абстрактной картины, у которой нет как такового автора», - сказала заместитель директора УРМИИ по научной работе Ирина Брекоткина.

Также УРМИИ пригласил много молодых художников, которые в парке музея провели мастер-классы и даже сварили кашу из топора. Максим Пайп, Евгения Мальцева и Александр Егоров представили разнообразные техники современного искусства. В залах музея открылась выставка «Удмуртпогода» своеобразного художника Андрея Костылева.

«Он работал в стиле, напоминающим сюрреализм, его интересовал космос, фантастика, природа. Его главная художественная задача состояла в том, чтобы взглянуть на обычное необычным образом, чтобы «расшатать» сознание зрителя, привести человека в состояние изменённого сознания», - отметила Ирина Брекоткина.

Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда выставил на один день уникальные экспонаты. Среди них ритуальные орудия возрастом 5 тыс. лет и античные монеты. С аншлагом прошли автобусные экскурсии по Ижевску, бравшие старт в музее. «Они всегда востребованы, делаем мы это крайне редко. Возможно, возьмём в практику», - поделилась впечатлениями заместитель директора по основной деятельности Национального музея Елена Оганян.

Музейно-выставочный комплекс имени Калашникова принял на своих площадках уникальную экспозицию оружия, предоставленную Государственным музеем искусства народов Востока (Москва). Зрители увидели подлинные шедевры холодного и огнестрельного оружия XIX века. Завершилась «ночь музеев» традиционным праздничным фейерверком.

Ночь музеев 2018 в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-21.

18:48, 21 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
196
0
#Ижевск\n#музеи\n#Национальный музей им. К.Герда\n#Удмуртия\n#ночь музеев\n#музеи в Ижевске

 

 

 


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