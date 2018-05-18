Певица Юта выступит на историческом фестивале в Глазове

Гала-концерт с участием исполнительницы состоится 26 мая.

Глазов. Удмуртия. Известная певица Юта выступит на фестивале «Страж. 12 веков истории» в Глазове. Исполнительница пригласила всех на мероприятие, которое состоится 26 и 27 мая.

«Столько интересных и неизведанных мест есть на территории нашей великой страны России. Эти места связаны с историей воинских традиций, побед, поражений, человеческих судеб. В одном из таких мест, окутанном множеством мистических историй, мы выступим 26 мая», - отметила артистка в своем обращении к поклонникам.

Юта выступит на гала-концерте в первый день фестиваля. Компанию ей составят несколько рок-групп.





Исторический фестиваль пройдет на территории городища Иднакар. Одна из площадок будет посвящена средневековым традициям. На второй развернется выставка современной военной техники вооруженных сил России. Сам фестиваль ознаменует запуск военно-исторического туристического маршрута в Удмуртии.

Реализация уникального для Удмуртской Республики проекта стала возможна благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, полученному по итогам второго конкурса кампании 2017 года.

Подробнее о фестивале и туристическом маршруте можно узнать на сайте strazh12.ru и в официальной группе в соцсети ВКонтакте.