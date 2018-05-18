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Скачки на лошадях пройдут во время Сабантуя в Ижевске

10:20, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
10:20, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Сабантуй\n#Удмуртия\n#праздники
Фото: pixabay.com
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Мероприятие запланировано на конец июня.

Ижевск. Удмуртия. Национальный праздник Сабантуй пройдёт в Ижевске в конце июня. Как сообщает пресс-служба администрации города, оргкомитет по проведению мероприятия состоялся в четверг, 17 мая.

Совещание прошло с участием представителей республиканского Миннаца, администрации Ленинского района Ижевска, МВД и ГИБДД города, а также спорт-комплекса «Чекерил». На совещании обсудили готовность мест праздничных гуляний, вопросы благоустройства территорий, а также программу проведения мероприятия.

Мероприятие запланировано на 30 июня 2018 года. На Сабантуе организуют концерты на двух площадках, национальное подворье, скачки на лошадях, конкурсы, праздник для детей, спортивные игры и традиционная национальная борьба - корәш.

10:20, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
579
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Сабантуй\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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