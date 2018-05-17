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Исторический фестиваль «Страж» пройдет в Удмуртии

10:19, 17 мая, 2018
10:19, 17 мая, 2018
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#Глазов\n#история\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#память
Фото: vk.com/stezyapravi
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Гостей ждут состязания батыров и мечников, концерты и мастер-классы.

Глазов. Удмуртия. Фестиваль «Страж. 12 веков истории» пройдет в Удмуртии. Мероприятие состоится в Глазове 26 и 27 мая. Фестиваль ознаменует запуск военно-исторического туристического маршрута в Удмуртии.

«Мы приглашаем всех погрузиться в военную историю нашего края IX-XXI веков, пройти двухдневный познавательный тур по территории Удмуртской Республики – Ижевска и Глазова», - отмечают организаторы.

Исторический фестиваль пройдет на территории городища Иднакар. Там развернутся сразу несколько площадок. Так, на площадке «Средневековье» состоятся групповые бои на мечах, турнир по стрельбе из лука «Стрелы Идны». Также будет организована экскурсия по территории городища.

Одновременно начнутся мастер-классы от участников военно-исторического клуба «Стезя прави» по каллиграфии, плетению на дощечках, плетению кольчуг и так далее. Гостям фестиваля покажут работу походной кузницы, расскажут о средневековых настольных играх и исторической кухне.

На площадке «Современность» состоится открытый экзамен на право ношения черного берета, а также развернется выставка военной техники вооруженных сил России. Желающие смогут посмотреть показательные выступления военно-патриотических клубов и казачьих объединений Удмуртии.

Главным событием второго дня фестиваля станут «Батырские игры». Они проводятся в Удмуртии уже в четвертый раз. Параллельно начнут работу концертная и детская игровая площадки. После обеда гости смогут принять участие в мастер-классе по ткачеству.

От площади Свободы в Глазове до Иднакара будут курсировать бесплатные автобусы.

Стоит отметить, что реализация уникального для Удмуртской Республики проекта стала возможна благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, полученному по итогам второго конкурса кампании 2017 года.

Подробнее о фестивале и туристическом маршруте можно узнать на сайте strazh12.ru и в официальной группе в соцсети ВКонтакте.

10:19, 17 мая, 2018
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#Глазов\n#история\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#память

 

 

 


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