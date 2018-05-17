Ижевский «Музей детства» переедет в помещение Союза художников

Новое помещение будет меньше и ближе к центру города.

Ижевск. Удмуртия. Вторая площадка выставочного центра «Галерея», которая размещалась в Ижевске по адресу Восточная, 8а, переедет в выставочный зал Союза художников на улице Пушкинской. Об этом рассказала на встрече с журналистами в среду, 16 мая, и.о. начальника управления имущественных отношений администрации Ижевска Елена Банникова.

«Помещение было предоставлено в оперативное управление ВЦ «Галерея», достаточно далеко территориально оно расположено. Мы им предложили взамен помещение меньшей площади в центре города, на Пушкинской, 247. Здесь оптимизация путём уменьшения используемой площади. Восточную, 8а, там порядка 800 кв. метров, мы выставим на торги», - заявила Банникова.

По словам Банниковой, с октября по январь управление имущественных отношений проинвентаризировало 450 муниципальных нежилых помещений.

«13 из них были выявлены как неэффективно используемые, то есть они закреплены за муниципальными учреждениями, но в уставных целях не используются. Эти помещения были изъяты, на сегодня частично уже включены в прогнозный план приватизации. Планируемый доход от их реализации - 23 млн рублей», - отметила начальник управления.