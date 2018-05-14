Детскую мультимедийную лингвистическую игру выпустили в Удмуртии

Проект направлен на изучение удмуртского языка детьми младшего возраста.

Ижевск. Удмуртия. Мультимедийный проект «Чингыли» («Колокольчик») получил субсидию от правительства Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртии, проект направлен на изучение удмуртского языка.

Программа реализуется удмуртской молодёжной общественной организацией «Шунды» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проект стал победителем в республиканском конкурсе социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Мультимедийный проект «Чингыли» состоит из трёх тематических разделов: «Шудон» (игра), блок стихотворений, сказок и загадок, а также удмуртско-русский словарик с иллюстрациями. К каждому уроку прилагаются познавательные игры, задания, развивающие логику и память ребёнка.

В мультимедийный проект включены мультфильмы, созданные в рамках акции «Зэмос удмурт веме», использованы иллюстрации дизайн-студии «Монами», художника Екатерины Мензариповой, а также иллюстрации множества других авторов.

Отмечается, что проект «Чингыли» может заинтересовать не только детей-удмуртов, но и детей, не владеющих удмуртским языком.