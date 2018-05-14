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Детскую мультимедийную лингвистическую игру выпустили в Удмуртии

12:45, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:45, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#удмурты\n#Ижевск\n#национальный проект\n#Удмуртия\n#национальная политика\n#удмуртский язык
Фото: vk.com/udmurtnylkyshno
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Проект направлен на изучение удмуртского языка детьми младшего возраста.

Ижевск. Удмуртия. Мультимедийный проект «Чингыли» («Колокольчик») получил субсидию от правительства Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртии, проект направлен на изучение удмуртского языка.

Программа реализуется удмуртской молодёжной общественной организацией «Шунды» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проект стал победителем в республиканском конкурсе социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Мультимедийный проект «Чингыли» состоит из трёх тематических разделов: «Шудон» (игра), блок стихотворений, сказок и загадок, а также удмуртско-русский словарик с иллюстрациями. К каждому уроку прилагаются познавательные игры, задания, развивающие логику и память ребёнка.

В мультимедийный проект включены мультфильмы, созданные в рамках акции «Зэмос удмурт веме», использованы иллюстрации дизайн-студии «Монами», художника Екатерины Мензариповой, а также иллюстрации множества других авторов.

Отмечается, что проект «Чингыли» может заинтересовать не только детей-удмуртов, но и детей, не владеющих удмуртским языком.

12:45, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
286
0
#удмурты\n#Ижевск\n#национальный проект\n#Удмуртия\n#национальная политика\n#удмуртский язык

 

 

 


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