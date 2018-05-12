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Гости фестиваля «Pest-Fest» в Кезу попробуют необычные блюда удмуртской кухни

11:32, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
11:32, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#туризм\n#Кез\n#еда\n#Удмуртия\n#Дом дружбы народов\n#удмуртская культура
Фото: udmddn.ru
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На мероприятии будут угощать пельменями и перепечами с полевым хвощом.  

Кез. Удмуртия. На фестиваль «Pest-Fest» приглашает всех желающих пресс-служба Дома Дружбы народов Удмуртии. Кулинарно-туристическое мероприятие пройдет 19 мая в поселке Кез. 

Республиканский пестичный фестиваль «Pest-Fest» («Пест-Фест») проводится в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя». В давние времена у северных удмуртов было принято употреблять в пищу полевой хвощ (пестик), в котором содержится много полезных веществ. Как ранневесеннее растение он может занять достойное место на столе. 

Прежде всего, из пестика готовили пельмени. Кроме них, в этом году на фестивале можно будет попробовать такие блюда северных удмуртов, как чырс и перепечи с хвощом. Также будут представлены традиционные обряды, сопровождающие весенний праздничный цикл удмуртского народа, в том числе обряд собирания полевого хвоща. 

На площади районного Дома культуры в рамках фестиваля будут организованы конкурс гармонистов и частушечников «Играй, гармонь! Звени, частушка» и конкурс на лучший костюм пестика «Коштанпешник». 

Также будут организованы выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел; гастрономическая ярмарка-продажа пельменей, продовольственных товаров; работа выездных кафе и мастер-классы по изготовлению блюд национальной кухни.   

Завершит «Pest-Fest» молодежная танцевально-конкурсная программа с участием удмуртских  молодежных эстрадных коллективов и солистов-исполнителей. 

11:32, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
336
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#туризм\n#Кез\n#еда\n#Удмуртия\n#Дом дружбы народов\n#удмуртская культура

 

 

 


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