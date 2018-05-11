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Живопись русских художников XVIII – начала ХХ веков представили в музее изобразительных искусств Удмуртии

09:05, 11 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
09:05, 11 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#искусство\n#музеи\n#Удмуртия\n#живопись\n#художники
Фото: УРМИИ
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В экспозицию вошли иконы и живописные полотна из собрания музея.

Ижевск. Удмуртия. Выставка русского искусства XVIII – начала ХХ веков «Исконно русское» открылась в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств в четверг, 10 мая. Как сообщает пресс-служба учреждения, в экспозицию вошли иконы и около 40 живописных произведений из собрания музея.

На выставке представлены работы кисти русских художников разных эпох: Аполлинария Васнецова, Николая Дубовского (председатель Общества художников-передвижников), Алексея Боголюбова (внук Александра Радищева), Сократа Воробьева (учитель Ивана Шишкина) и Зинаиды Серебряковой.

Новый проект УРМИИ продолжает концепцию экспериментальной лаборатории «Корневая система», а именно идею сменности постоянной экспозиции традиционного музея. На протяжении работы выставка будет частично меняться, тем самым раскрывая понятие «исконно-русское» через разные виды изобразительного искусства.

09:05, 11 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
235
0
#Ижевск\n#искусство\n#музеи\n#Удмуртия\n#живопись\n#художники

 

 

 


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