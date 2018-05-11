Живопись русских художников XVIII – начала ХХ веков представили в музее изобразительных искусств Удмуртии

В экспозицию вошли иконы и живописные полотна из собрания музея.

Ижевск. Удмуртия. Выставка русского искусства XVIII – начала ХХ веков «Исконно русское» открылась в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств в четверг, 10 мая. Как сообщает пресс-служба учреждения, в экспозицию вошли иконы и около 40 живописных произведений из собрания музея.

На выставке представлены работы кисти русских художников разных эпох: Аполлинария Васнецова, Николая Дубовского (председатель Общества художников-передвижников), Алексея Боголюбова (внук Александра Радищева), Сократа Воробьева (учитель Ивана Шишкина) и Зинаиды Серебряковой.

Новый проект УРМИИ продолжает концепцию экспериментальной лаборатории «Корневая система», а именно идею сменности постоянной экспозиции традиционного музея. На протяжении работы выставка будет частично меняться, тем самым раскрывая понятие «исконно-русское» через разные виды изобразительного искусства.