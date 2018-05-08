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Известные рок-группы могут приехать на следующий фестиваль Чайковского в Удмуртии

12:55, 08 мая, 2018
Диана Ворончихина
12:55, 08 мая, 2018
Диана Ворончихина
628
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#культура\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#музыканты
Фото: pixabay.com
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Организаторы хотят сделать экспериментальный проект с рокерами и симфоническим оркестром республики.

Ижевск. Удмуртия. Известные рок-группы могут выступить на следующем фестивале искусств «На родине Чайковского» в Удмуртии. Об этом журналистам в понедельник, 7 мая, рассказал директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.

Организаторы хотят расширять фестиваль и делать необычные экспериментальные проекты, как это было в этом году с диджеями из Москвы.

«К нам приезжал пианист, джазмен Евгений Борец, который сотрудничает с известными рок-группами. И у нас появилась мысль поэкспериментировать с нашим симфоническим оркестром и топовыми музыкантами рокерами, с исполнением в том числе и репертуара Петра Ильича Чайковского. Посмотрим, что из этого получится. Но я считаю, что это должно быть интересно», - сказал Фомин.

Также планируется пригласить тех артистов, которые уже принимали участие в фестивале, но с тех пор прошло много времени.

«За это время они обновились и составом, и репертуаром. Я думаю, что самое время встретиться на родине Петра Ильича Чайковского и вновь обрадовать наших зрителей высококлассными концертами и музыкантами», - добавил директор филармонии.

Напомним, что фестиваль Чайковского завершился в понедельник, 7 мая, выступлением государственного симфонического оркестра Удмуртии, итальянского тубиста и вокалистов из Азербайджана и Казахстана.

12:55, 08 мая, 2018
Диана Ворончихина
628
0
#культура\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#музыканты

 

 

 


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