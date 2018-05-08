Соло на тубе и кантата «Москва»: в Удмуртии завершился фестиваль искусств «На родине Чайковского»

Заключительный концерт состоялся в понедельник, 7 мая, в Русском драматическом театре.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился 61-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского». Последний концерт состоялся в день рождения великого композитора – 7 мая.

На сцене Русского драматического театра выступил государственный симфонический оркестр Удмуртии под управлением ведущего дирижера Белоруссии, профессора Вячеслава Бортновского. Они исполнили такие мировые шедевры, как увертюра к опере «Набукко» и Стретта Манрико из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди, романс Сантуццы из оперы «Сельская честь» Пьеро Масканьи, ария принцессы принцессы Де Буйон из оперы «Адриенна Лекуврер» Франческо Чилеа, вакханалия из оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса, ария Су Чонга из оперетты «Страна улыбок» Франца Легара, румынская рапсодия Джордже Энеску.

Оркестру солировали лауреаты международной премии Belbrand Award Чинара Ширин – ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, обладательница роскошного меццо-сопрано, и Исин Саян Жасуланович – один из ярчайших оперных исполнителей Кыргызстана и Казахстана, тенор. Вокалисты поделились с журналистами, что для них большая честь принимать участие в таком фестивале и выступать на родине Чайковского.

Во втором отделении концерта ижевские зрители впервые услышали тубу в качестве солирующего инструмента. Известный итальянский тубист Джанмарио Страппати вместе с симфоническим оркестром Удмуртии, которым руководил его главный дирижер Андрей Гордеев, исполнили концерт для трубы с оркестром Александра Арутюняна и «Чардаш» Витторио Монти.

«Играть и посетить землю, на которой родился Чайковский, – это большая честь для меня», - отметил Джанмарио Страппати.

Завершился вечер под звуки Чайковского. Академическая хоровая капелла Удмуртии исполнила кантату «Москва».

По мнению директора Удмуртской государственной филармонии Алексея Фомина, фестиваль искусств «На родине Чайковского» прошел как никогда благополучно.

«Я думаю, что фестиваль прошел благополучно, при полных аншлагах – это самое главное. Значит, зрителям это надо. Они живо реагируют на все наши предложения, даже с учетом тех экспериментальных проектов, которые мы им предложили. <…> Самое главное – это зритель. Все артисты отмечают теплую, воспитанную, интеллигентную публику», - сказал Фомин.

Напомним, что 61-й фестиваль искусств «На родине Чайковского» стартовал в Удмуртии 16 апреля. Республику посетили именитые артисты и музыканты.