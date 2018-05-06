Представление о правилах дорожного движения включили в репертуар театра кукол в Ижевске

Сотрудники ГИБДД напомнили юным зрителям о безопасном поведении на улицах.

Ижевск. Удмуртия. Представление о правилах дорожного движения включили в репертуар Государственного театра кукол в Ижевске. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, обязательными участниками таких представлений становятся и сотрудники ижевского отдела ГИБДД.

С середины апреля до конца мая 2018 года в репертуар театра включено представление «НЛО, варенье и Правила дорожного движения».

На этот раз юные зрители увидят остросюжетную историю о девочке Маше, инопланетянине и Правилах дорожного движения. Перед представлением зрителей встречает сотрудник Госавтоинспекции Ижевска, который в игровой форме напоминает юным участникам движения о правилах для пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Кроме того, дорожные полицейские напоминают о безопасном поведении на улицах, «дорожных ловушках» и как в них не попасть.