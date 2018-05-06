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Представление о правилах дорожного движения включили в репертуар театра кукол в Ижевске

13:10, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
13:10, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
127
0
#дети\n#Ижевск\n#театр\n#ПДД\n#Удмуртия\n#безопасность детей\n#безопасность движения\n#МВД Удмуртии
Фото: Государственный театр кукол Удмуртии
127
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Сотрудники ГИБДД напомнили юным зрителям о безопасном поведении на улицах.

Ижевск. Удмуртия. Представление о правилах дорожного движения включили в репертуар Государственного театра кукол в Ижевске. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, обязательными участниками таких представлений становятся и сотрудники ижевского отдела ГИБДД.

С середины апреля до конца мая 2018 года в репертуар театра включено представление «НЛО, варенье и Правила дорожного движения».

На этот раз юные зрители увидят остросюжетную историю о девочке Маше, инопланетянине и Правилах дорожного движения. Перед представлением зрителей встречает сотрудник Госавтоинспекции Ижевска, который в игровой форме напоминает юным участникам движения о правилах для пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Кроме того, дорожные полицейские напоминают о безопасном поведении на улицах, «дорожных ловушках» и как в них не попасть.

13:10, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
127
0
#дети\n#Ижевск\n#театр\n#ПДД\n#Удмуртия\n#безопасность детей\n#безопасность движения\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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