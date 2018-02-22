Съемки программы «Играй, гармонь» пройдут в Удмуртии

Творческие коллективы выступят в Ижевске, Глазове, Воткинске и музее-заповеднике «Лудорвай».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдут съемки музыкальной программы «Играй, гармонь». Вместе с телепередачей приедет ансамбль «Частушка», сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

Ведущие Анастасия и Захар Заволокины будут в столице с 23 по 27 февраля. Прослушивания и съемки состоятся в Ижевске, Глазове, Воткинске и музее-заповеднике «Лудорвай». В них примут участие ансамбли гармонистов и народной песни.

График:

23 февраля

12:00 - прослушивание и съёмки в Сарапуле

18:00 - концерт в ДК Радиозавода

24 февраля

11:00 - прослушивание и съёмки в Ижевске

18:00 - концерт в Удмуртской государственной филармонии

25 февраля

13:30 - прослушивание и съёмки в Глазове

18:00 - концерт в ДК «Россия»

26 февраля

13:00 - прослушивание и съёмки в Воткинске

19:00 - концерт в ДК «Юбилейный»

27 февраля

11:00 - съёмки в этно-деревне «Лудорвай»