Съемки программы «Играй, гармонь» пройдут в Удмуртии

Творческие коллективы выступят в Ижевске, Глазове, Воткинске и музее-заповеднике «Лудорвай».
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдут съемки музыкальной программы «Играй, гармонь». Вместе с телепередачей приедет ансамбль «Частушка», сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.
Ведущие Анастасия и Захар Заволокины будут в столице с 23 по 27 февраля. Прослушивания и съемки состоятся в Ижевске, Глазове, Воткинске и музее-заповеднике «Лудорвай». В них примут участие ансамбли гармонистов и народной песни.
График:
23 февраля
12:00 - прослушивание и съёмки в Сарапуле
18:00 - концерт в ДК Радиозавода
24 февраля
11:00 - прослушивание и съёмки в Ижевске
18:00 - концерт в Удмуртской государственной филармонии
25 февраля
13:30 - прослушивание и съёмки в Глазове
18:00 - концерт в ДК «Россия»
26 февраля
13:00 - прослушивание и съёмки в Воткинске
19:00 - концерт в ДК «Юбилейный»
27 февраля
11:00 - съёмки в этно-деревне «Лудорвай»