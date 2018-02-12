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      В Удмуртии стартовала масленичная неделя

      10:25, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      10:25, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      413
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Масленица\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      413
      0

      Праздничные гуляния, посвященные проводам зимы, пройдут в городах и районах республики.

      Ижевск. Удмуртия. Масленичная неделя стартовала в Удмуртии в понедельник, 12 февраля. Для любителей водить хороводы, петь частушки и есть блины началась «золотая пора».

      По обычаю проводы зимы продолжаются семь дней. В понедельник Масленицу встречают, наряжают чучело и начинают печь блины. Вторник называли «Заигрыши», потому что в это день было принято веселиться. Молодежь каталась с горок, устраивала игры, а парни присматривали себе невест. Среда – «Лакомка»: зятья шли к тещам на блины, а по вечерам приходили гости.

      Самым веселым днем масленичной недели был четверг, его называли «Разгуляем». Люди катались на санях, устраивали соревнования и колядки. Главное развлечение – штурм снежного городка.

      Тещины вечерки проходили в пятницу. Тещи в этот день гостили у зятьев, а незамужние девушки пекли блины и угощали парней.

      В субботу проводили «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в дом родню мужа, золовкам было принято дарить подарки.

      Воскресенье – проводы Масленицы. В костер бросали блины и масленичных кукол, с которым уходили все невзгоды. Также этот день называют Прощеным воскресеньем. Принято просить прощения за обиды.

      Праздничные гуляния под незванием «Широкая масленица» пройдут и в Ижевске.

      Программа мероприятий:

      15 февраля

      14:00-15:00 - «Масленичные гуляния» у школы № 42 (ул. 40 лет Победы, 128).

      16 февраля

      12.00-13.00 - «Масленичные гуляния» на стадионе школы № 59 (ул. Володарского, 52).

      17 февраля

      Центральная площадь:

      12:00 - театрализованное действо «Широкая Масленица»;

      12:00 - Масленичное шествие от Центральной площади до набережной Ижевского пруда с участием творческих коллективов, образовательных организаций;

      12:30 - благотворительный аукцион «Масленичная благодать»;

      15:00 - обряд «Сожжение Масленичной куклы»;

      На Центральной площади состоится программа «Концертный сувенир», выступление творческих коллективов муниципальных образований Удмуртии, конкурс частушек, игры, забавы, спортивные состязания, призы и подарки.

      14:00 - на набережной Ижевского пруда состоится открытие фестиваля «Удмуртский лед»;

      11:00-12:00 - праздник «Широкая масленица» во дворе домов №№ 158-162 по ул. Ленина;

      11:00-12:00 - «Масленичные гуляния» на площадке у школы № 57 (ул. Восточная, 12),

      12:00-13:30 - развлекательная программа «Масленица» на площадке у школы № 58 (ул. Краева, 50).

      11:00-12:00 - мероприятие «Выходи гулять», посвященное Масленице, во дворе дома № 19а по ул. 30 лет Победы;

      12:00-15:00 - праздник «Масленица», совместно с клубом исторической реконструкции «Вереск», во внутреннем дворе Национального музея Удмуртии;

      13:00-15:00 - народное гуляние «Сударыня наша - Масленица!» на центральной площадке Зоопарка Удмуртии;

      12:00-14:00 - народные гуляния «Ух, ты! Масленица» на территории парковки ТРК «Столица» (ул. Автозаводская, 3а);

      12:00-14:00 - театрализованное представление «Широкая наша Масленица» на территории школы № 100 (ул. Клубная, 58);

      12:00-14:00 - гуляния «Ой, Маслена-красота!» во дворе дома № 33 по ул. Локомотивная;

      13:00-15:00 - народные гуляния «Масленица» в сквере им. Л.Л. Титова на ул. Гагарина;

      12:00-13:00 - гуляния «Веселая Масленица» на стадионе школы № 51 (пос. Машиностроителей, 61).

      18 февраля

      11:00-12:00 - гуляния «Масленичный хоровод» на площадке по ул. Тверская, 36;

      12:00-14:00 - развлекательная программа «Масленица» на стадионе школы № 91 (ул. Красноармейская, 78);

      13:00-18:00 - районный праздник «Масленица» и конкурс огненных скульптур в Парке им. С.М. Кирова;

      12:00-15:00 - «Масленичные гуляния» в Сквере металлургов;

      13:00-15:00 - праздник «Проводы зимы» для жителей микрорайона во дворе по ул. 30 лет Победы, 19, 21, 23, 25;

      13:00-14:00 - гуляния «Масленица» перед ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84);

      11:00-13:00 - «Масленичные гуляния» на бульваре Гоголя (ул. Ломоносова);

      12:00-16600 - «Масленичные гуляния» в Парке Космонавтов (Воткинское шоссе, 118);

      12:00-14:00 - «Масленичные гуляния» на площадке перед ДК «Восточный» (ул. Парковая, 9а).

      10:25, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      413
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Масленица\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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