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      Масленица пройдет в музее-заповеднике «Лудорвай» в Удмуртии

      10:02, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      10:02, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      839
      0
      #отдых\n#Масленица\n#Удмуртия\n#Лудорвай\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      839
      0

      Народные гуляния можно будет посетить 18 февраля.

      Ижевск. Удмуртия. Масленица пройдет в музее-заповеднике «Лудорвай» в Удмуртии.  Как сообщили в пресс-службе министерства культуры, народные гуляния можно будет посетить 18 февраля.  

      Во время праздника концертные номера покажут: ансамбль «Важнин ключ» УдГУ, народный фольклорный ансамбль «Зарни шеп», народный ансамбль песни и танца «Зангари», фольклорный ансамбль «Коло» Республиканского колледжа культуры и народный ансамбль «Гармонь певучая» Дома молодежи.  

      Впервые за историю музея на Масленицу покажут балаганное выступление. С шоу-программой в «Лудорвае» выступит занесенный в Книгу рекордов Гиннеса силач из Ижевска Иван Шутов.  

      Во время народных гуляний будут работать скоморохи и коробейники. Можно будет поучаствовать в мастер-классах и спортивных состязаниях. Мужчинам организаторы праздника предлагают померяться силой и ловкостью, а девушкам поучаствовать в конкурсе на самую длинную косу.  

      Также в течение дня будет работать выставка работ художников Коми и Удмуртии «Архаика и этнофутуризм».  

      Программа:  

      12.00 – Встреча Масленицы и Масленичного поезда;  

      12.30 – Масленичные забавы: «Ледяной столб», «Петушиные бои», состязания силачей; 

      12.30 – Балаганное представление; 

      13.00 – Олимпийские игры в музее (у мельницы): масленичный комический футбол, веселый биатлон, бег на черевичках, стрельба валенком, бег в мешках, валенках – скороходах, на гигантских лыжах и т.д.; 

      13.00 – Конкурс «Коса – девичья краса»; 

      13.30 – Мужские забавы: «Кулачные бои», «Стенка на стенку», «Взятие снежного городка»; 

      14.30 – Сожжение чучела Масленицы; 

      12.00 – 15.00 – Работа выставки «Архаика и этнофутуризм» (художники Коми и Удмуртии) в здании волостного правления. 

      Помимо этого, 18 февраля в столице Удмуртии в парке имени Кирова состоится  открытый фестиваль огненных скульптур «Пламя Ижевска».

      10:02, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      839
      0
      #отдых\n#Масленица\n#Удмуртия\n#Лудорвай\n#праздники

       

       

       

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