Народные гуляния можно будет посетить 18 февраля.
Ижевск. Удмуртия. Масленица пройдет в музее-заповеднике «Лудорвай» в Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры, народные гуляния можно будет посетить 18 февраля.
Во время праздника концертные номера покажут: ансамбль «Важнин ключ» УдГУ, народный фольклорный ансамбль «Зарни шеп», народный ансамбль песни и танца «Зангари», фольклорный ансамбль «Коло» Республиканского колледжа культуры и народный ансамбль «Гармонь певучая» Дома молодежи.
Впервые за историю музея на Масленицу покажут балаганное выступление. С шоу-программой в «Лудорвае» выступит занесенный в Книгу рекордов Гиннеса силач из Ижевска Иван Шутов.
Во время народных гуляний будут работать скоморохи и коробейники. Можно будет поучаствовать в мастер-классах и спортивных состязаниях. Мужчинам организаторы праздника предлагают померяться силой и ловкостью, а девушкам поучаствовать в конкурсе на самую длинную косу.
Также в течение дня будет работать выставка работ художников Коми и Удмуртии «Архаика и этнофутуризм».
Программа:
12.00 – Встреча Масленицы и Масленичного поезда;
12.30 – Масленичные забавы: «Ледяной столб», «Петушиные бои», состязания силачей;
12.30 – Балаганное представление;
13.00 – Олимпийские игры в музее (у мельницы): масленичный комический футбол, веселый биатлон, бег на черевичках, стрельба валенком, бег в мешках, валенках – скороходах, на гигантских лыжах и т.д.;
13.00 – Конкурс «Коса – девичья краса»;
13.30 – Мужские забавы: «Кулачные бои», «Стенка на стенку», «Взятие снежного городка»;
14.30 – Сожжение чучела Масленицы;
12.00 – 15.00 – Работа выставки «Архаика и этнофутуризм» (художники Коми и Удмуртии) в здании волостного правления.
Помимо этого, 18 февраля в столице Удмуртии в парке имени Кирова состоится открытый фестиваль огненных скульптур «Пламя Ижевска».