Народные гуляния можно будет посетить 18 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Масленица пройдет в музее-заповеднике «Лудорвай» в Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры, народные гуляния можно будет посетить 18 февраля.

Во время праздника концертные номера покажут: ансамбль «Важнин ключ» УдГУ, народный фольклорный ансамбль «Зарни шеп», народный ансамбль песни и танца «Зангари», фольклорный ансамбль «Коло» Республиканского колледжа культуры и народный ансамбль «Гармонь певучая» Дома молодежи.

Впервые за историю музея на Масленицу покажут балаганное выступление. С шоу-программой в «Лудорвае» выступит занесенный в Книгу рекордов Гиннеса силач из Ижевска Иван Шутов.

Во время народных гуляний будут работать скоморохи и коробейники. Можно будет поучаствовать в мастер-классах и спортивных состязаниях. Мужчинам организаторы праздника предлагают померяться силой и ловкостью, а девушкам поучаствовать в конкурсе на самую длинную косу.

Также в течение дня будет работать выставка работ художников Коми и Удмуртии «Архаика и этнофутуризм».

Программа:

12.00 – Встреча Масленицы и Масленичного поезда;

12.30 – Масленичные забавы: «Ледяной столб», «Петушиные бои», состязания силачей;

12.30 – Балаганное представление;

13.00 – Олимпийские игры в музее (у мельницы): масленичный комический футбол, веселый биатлон, бег на черевичках, стрельба валенком, бег в мешках, валенках – скороходах, на гигантских лыжах и т.д.;

13.00 – Конкурс «Коса – девичья краса»;

13.30 – Мужские забавы: «Кулачные бои», «Стенка на стенку», «Взятие снежного городка»;

14.30 – Сожжение чучела Масленицы;

12.00 – 15.00 – Работа выставки «Архаика и этнофутуризм» (художники Коми и Удмуртии) в здании волостного правления.

Помимо этого, 18 февраля в столице Удмуртии в парке имени Кирова состоится открытый фестиваль огненных скульптур «Пламя Ижевска».