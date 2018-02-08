  • $ 56.95 ↓
  • € 70.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Музыкальный фестиваль «Молодые таланты России на родине Чайковского» пройдет в Ижевске

      15:59, 08 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      15:59, 08 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      211
      0
      #культура\n#Ижевск\n#музыка\n#студенты
      Фото: pixabay.com
      211
      0

      Солисты будут играть в сопровождении Молодёжного симфонического оркестра.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет 21-ый музыкальный фестиваль «Молодые таланты России на родине Чайковского». Как сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики, 12 февраля в концертном зале музыкального колледжа в концерте примут участие бывшие студенты учебного заведения.

      В настоящее время они учатся в консерваториях и академиях Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, участвуют и занимают призовые места во всероссийских и международных конкурсах, ведут активную концертную деятельность.

      Участники нынешнего фестиваля:

      – Анна Лабердина, скрипка (Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова, Москва);

      – Валерия Сергеева, вокал (Пермский государственный институт культуры);

      – Яков Иютин, фортепиано (Московская государственная консерватория имени Чайковского);

      – Степан Лагунов, баян (Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва);

      – Елизавета Костенкова, виолончель (Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва);

      – Анастасия Главатских, ударные инструменты (Саратовская государственная консерватория);

      – Роман Тихомиров, тромбон (Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва)

      – Арина Утеева, саксофон (Санкт-Петербургский институт музыки, театра и хореографии).

      Солисты будут играть в сопровождении Молодёжного симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры Удмуртии Льва Грудцина. Оркестр состоит из студентов и преподавателей отделения оркестровых струнных инструментов и отделения духовых и ударных инструментов.

      15:59, 08 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      211
      0
      #культура\n#Ижевск\n#музыка\n#студенты

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      15:14, 01 февраля, 2018
      8823

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      7784
      16:46, 06 февраля, 2018

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      7630
      09:00, 01 февраля, 2018

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      5973
      11:25

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      5880
      11:56, 02 февраля, 2018

      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      14:40, 01 февраля, 2018
      2390

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      2166
      09:08, 02 февраля, 2018

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      2105
      18:15, 04 февраля, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2103
      17:44, 02 февраля, 2018

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2086
      19:53, 03 февраля, 2018

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      2358

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      2295
      19:20, 02 февраля, 2018

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      2249
      19:16, 06 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2152
      20:39, 03 февраля, 2018

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      2142
      17:33, 01 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы

      07 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта

      06 февраля, 2018

      Новые КОИБы

      06 февраля, 2018