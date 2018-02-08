Музыкальный фестиваль «Молодые таланты России на родине Чайковского» пройдет в Ижевске

Солисты будут играть в сопровождении Молодёжного симфонического оркестра.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет 21-ый музыкальный фестиваль «Молодые таланты России на родине Чайковского». Как сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики, 12 февраля в концертном зале музыкального колледжа в концерте примут участие бывшие студенты учебного заведения.

В настоящее время они учатся в консерваториях и академиях Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, участвуют и занимают призовые места во всероссийских и международных конкурсах, ведут активную концертную деятельность.

Участники нынешнего фестиваля:

– Анна Лабердина, скрипка (Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова, Москва);

– Валерия Сергеева, вокал (Пермский государственный институт культуры);

– Яков Иютин, фортепиано (Московская государственная консерватория имени Чайковского);

– Степан Лагунов, баян (Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва);

– Елизавета Костенкова, виолончель (Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва);

– Анастасия Главатских, ударные инструменты (Саратовская государственная консерватория);

– Роман Тихомиров, тромбон (Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва)

– Арина Утеева, саксофон (Санкт-Петербургский институт музыки, театра и хореографии).

Солисты будут играть в сопровождении Молодёжного симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры Удмуртии Льва Грудцина. Оркестр состоит из студентов и преподавателей отделения оркестровых струнных инструментов и отделения духовых и ударных инструментов.