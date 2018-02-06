В Минкультуры России направили заявку на реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии

Средства планируется получить в рамках федеральной программы на 2019 год и на плановый период 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Власти республики направили пакет документов на реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии в Минкультуры России. Об этом написал на своей странице Вконтакте министр культуры региона Владимир Соловьев.

Заявка направлена на выделение субсидий из федерального бюджета. Удмуртия планирует получить средства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 года.

Ранее Казанский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдал положительные заключения экспертизы проектной и сметной документации Национальной библиотеки.



Напомним, библиотека закрыта с 2011 года из-за аварийного состояния. Изначально реконструкция здания планировалась в рамках подготовки к юбилею Чайковского в 2015 году, но этого так и не случилось из-за недостатка финансирования.

