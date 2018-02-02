Первый концерт живой музыки состоялся в онкологическом диспансере Удмуртии

Договор о сотрудничестве подписали директор филармонии и главврач медучреждения.

Ижевск. Удмуртия. Социально-культурный проект «Живая вода», направленный на организацию досуга онкобольных, стартовал в Ижевске в четверг, 1 февраля.

Перед этим во время пресс-конференции в Республиканском клиническом онкологическом диспансере было подписано соглашение о проведении ряда мероприятий между Удмуртской государственной филармонией и медучреждением.

«Музыка, как и вода, плавно перетекает из одного состояния в другое. И мы также плавно «перетечём» в единое цельное музыкальное пространство. Думаю, что целенаправленной музыкальной терапии сегодня нет нигде в России. Мы будем первыми», - заявил после подписания документа директор филармонии Алексей Фомин.

Он также отметил, что проектом уже заинтересовалась Госфилармония в Москве, ожидая видеоматериалы республиканского опыта. Алексей Фомин анонсировал программу виртуального концертного зала.

В прошлом году, летом, у здания филармонии в специальном шатре проходили онлайн трансляции из зала имени Петра Чайковского. Этот проект также получил положительный отклик у руководства онкодиспансера. К сожалению, из-за больничного режима концерты будут показываться оффлайн, в записи. Репертуар разнообразен - от высокой музыки до народного искусства.

На сегодняшний день в программе заявлены коллективы филармонии, директор которой отметил, что в проекте могут принять участие любые желающие, если они попадают в формат высокой художественно-профессиональной культуры. «Буквально вчера разговаривал с главным дирижёром симфонического оркестра, и он удивился, почему в проекте нет его коллектива. Значит – симфонический оркестр появится», - сообщил Алексей Фомин.

Концерты будут проходить еженедельно с февраля по декабрь: два концерта живой музыки и два концерта в записи из Москвы.