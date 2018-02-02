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      Первый концерт живой музыки состоялся в онкологическом диспансере Удмуртии

      08:30, 02 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      08:30, 02 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1074
      0
      #музыка\n#Удмуртия\n#концерт\n#Филармония\n#онкология
      1074
      0

      Договор о сотрудничестве подписали директор филармонии и главврач медучреждения.

      Ижевск. Удмуртия. Социально-культурный проект «Живая вода», направленный на организацию досуга онкобольных, стартовал в Ижевске в четверг, 1 февраля.

      Перед этим во время пресс-конференции в Республиканском клиническом онкологическом диспансере было подписано соглашение о проведении ряда мероприятий между Удмуртской государственной филармонией и медучреждением.

      «Музыка, как и вода, плавно перетекает из одного состояния в другое. И мы также плавно «перетечём» в единое цельное музыкальное пространство. Думаю, что целенаправленной музыкальной терапии сегодня нет нигде в России. Мы будем первыми», - заявил после подписания документа директор филармонии Алексей Фомин.

      Он также отметил, что проектом уже заинтересовалась Госфилармония в Москве, ожидая видеоматериалы республиканского опыта. Алексей Фомин анонсировал программу виртуального концертного зала.

      В прошлом году, летом, у здания филармонии в специальном шатре проходили онлайн трансляции из зала имени Петра Чайковского. Этот проект также получил положительный отклик у руководства онкодиспансера. К сожалению, из-за больничного режима концерты будут показываться оффлайн, в записи. Репертуар разнообразен - от высокой музыки до народного искусства.

      На сегодняшний день в программе заявлены коллективы филармонии, директор которой отметил, что в проекте могут принять участие любые желающие, если они попадают в формат высокой художественно-профессиональной культуры. «Буквально вчера разговаривал с главным дирижёром симфонического оркестра, и он удивился, почему в проекте нет его коллектива. Значит – симфонический оркестр появится», - сообщил Алексей Фомин.

      Концерты будут проходить еженедельно с февраля по декабрь: два концерта живой музыки и два концерта в записи из Москвы.

      08:30, 02 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1074
      0
      #музыка\n#Удмуртия\n#концерт\n#Филармония\n#онкология

       

       

       

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