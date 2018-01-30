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      Фильм «Нация» показал ускользающую идентичность бесермян в Удмуртии

      12:46, 30 января, 2018
      Дмитрий Стрелков
      12:46, 30 января, 2018
      Дмитрий Стрелков
      210
      0
      #культура\n#общество\n#Ижевск\n#кино
      Фото: ИА Сусанин
      210
      0

      Режиссёр-документалист представила свой взгляд на жизнь и судьбу малого народа республики.

      Ижевск. Удмуртия. Специальный показ фильма «Нация» режиссёра Юлии Мироновой, победителя гран-при кинофестиваля в Роттердаме (Нидерланды), состоялся в Ижевске в понедельник, 29 января.

      Фильм о бесермянах, малой народности с севера Удмуртии, режиссёра-документалиста из Санкт-Петербурга повествует о жизни людей деревни Шамардан Юкаменского района республики. Лейтмотивом фильма является изучение традиционных национальных напевов — бесермянских крезей.

      Юлия Миронова отметила, что «документалистика — это такая интересная история, когда ты идёшь и не знаешь вопрос, который тебя должен интересовать. И не знаешь ответ. Ты видишь жизнь, как она есть. Какой сделать вывод? Я не знаю».

      Свой выбор темы режиссёр назвала случайным. Впервые она попала в Удмуртию 10 лет назад, снимая программу для канала «Телепутешествия».

      «У меня отложилась мысль в голове, что я должна сюда вернуться. А сам фильм — про людей, которые живут здесь в данную минуту на данной территории. Я начинала этот проект как исследование удмуртской и бесермянской культуры», — отметила режиссёр.

      Фильм «Нация» повествует об ускользающей идентичности в эпоху глобализации и станет доступен широкому зрителю через год, когда пройдёт период фестивальных и конкурсных показов.

      Ещё один специальный показ фильма «Нация» пройдёт в Глазове 31 января в КЦ «Россия» (Советская, 29) в 19:00.

      12:46, 30 января, 2018
      Дмитрий Стрелков
      210
      0
      #культура\n#общество\n#Ижевск\n#кино

       

       

       

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