Фильм «Нация» показал ускользающую идентичность бесермян в Удмуртии

Режиссёр-документалист представила свой взгляд на жизнь и судьбу малого народа республики.

Ижевск. Удмуртия. Специальный показ фильма «Нация» режиссёра Юлии Мироновой, победителя гран-при кинофестиваля в Роттердаме (Нидерланды), состоялся в Ижевске в понедельник, 29 января.

Фильм о бесермянах, малой народности с севера Удмуртии, режиссёра-документалиста из Санкт-Петербурга повествует о жизни людей деревни Шамардан Юкаменского района республики. Лейтмотивом фильма является изучение традиционных национальных напевов — бесермянских крезей.

Юлия Миронова отметила, что «документалистика — это такая интересная история, когда ты идёшь и не знаешь вопрос, который тебя должен интересовать. И не знаешь ответ. Ты видишь жизнь, как она есть. Какой сделать вывод? Я не знаю».

Свой выбор темы режиссёр назвала случайным. Впервые она попала в Удмуртию 10 лет назад, снимая программу для канала «Телепутешествия».

«У меня отложилась мысль в голове, что я должна сюда вернуться. А сам фильм — про людей, которые живут здесь в данную минуту на данной территории. Я начинала этот проект как исследование удмуртской и бесермянской культуры», — отметила режиссёр.

Фильм «Нация» повествует об ускользающей идентичности в эпоху глобализации и станет доступен широкому зрителю через год, когда пройдёт период фестивальных и конкурсных показов.

Ещё один специальный показ фильма «Нация» пройдёт в Глазове 31 января в КЦ «Россия» (Советская, 29) в 19:00.