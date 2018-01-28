В Ижевске пройдет акция «Дарите книги с любовью»

Мероприятие стартует 14 февраля в международный день книгодарения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет вторая акция «Дарите книги с любовью». Как сообщает пресс-служба центральной муниципальной библиотеки имени Некрасова, мероприятие стартует в международный день книгодарения - 14 февраля.

Первая акция «Дарите книги с любовью» прошла в 2017 году. Ее поддержали библиотеки почти из 60 регионов страны, крупнейшие книжные магазины и издательства. Около 8 тыс. книг было собрано и отправлено в библиотеки разных регионов России, в том числе библиотеки детских колоний и детские дома.

В Ижевске за месяц было собрано почти 1,5 тыс. книг. Все книги были переданы воспитанникам Республиканского центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, в детские и взрослые пеницитарные учреждения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Участниками акции могут стать любые заинтересованные организации и частные лица. На площадках муниципальных библиотек и книжных магазинов организован сбор книг, которые потом будут переданы особо нуждающимся в них людям.