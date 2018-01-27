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      Новый выпуск «Орла и решки» могут снять в Ижевске

      11:10, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:10, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      358
      0
      #Ижевск\n#телевидение\n#путешествия\n#голосование\n#шоу\n#съемки
      Фото: vk.com/friday_ru
      358
      0

      Телеканал «Пятница» запустил голосование, результаты которого определят, в каких городах побывают ведущие трэвел-шоу.

      Москва. В новом сезоне популярного трэвел-шоу «Орел и решка» один из выпусков могут снять в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница», стартовало голосование, результаты которого определят, в каких городах побывают ведущие проекта.  

      На этот раз создатели «Орла и решки» решили посвятить сезон российским городам. Однако какой город попадет в объективы камер, будут решать телезрители.  

      Для этого на официальном сайте телеканала «Пятница» запущено голосование, в котором может принять участие каждый желающий. В список попали города с населением от 100 тысяч человек. Пока лидируют Тюмень, Альметьевск и Норильск. Ижевск набрал 687 голосов.  

      Проголосовать за столицу Удмуртии, и решить, куда отправятся ведущие популярного телешоу можно по ссылке - https://friday.ru/votes/gorod/?main-oirgorod. Отмечается, что отдать свой голос можно только один раз. 

      11:10, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      358
      0
      #Ижевск\n#телевидение\n#путешествия\n#голосование\n#шоу\n#съемки

       

       

       

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