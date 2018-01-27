Новый выпуск «Орла и решки» могут снять в Ижевске

Телеканал «Пятница» запустил голосование, результаты которого определят, в каких городах побывают ведущие трэвел-шоу.

Москва. В новом сезоне популярного трэвел-шоу «Орел и решка» один из выпусков могут снять в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница», стартовало голосование, результаты которого определят, в каких городах побывают ведущие проекта.

На этот раз создатели «Орла и решки» решили посвятить сезон российским городам. Однако какой город попадет в объективы камер, будут решать телезрители.

Для этого на официальном сайте телеканала «Пятница» запущено голосование, в котором может принять участие каждый желающий. В список попали города с населением от 100 тысяч человек. Пока лидируют Тюмень, Альметьевск и Норильск. Ижевск набрал 687 голосов.

Проголосовать за столицу Удмуртии, и решить, куда отправятся ведущие популярного телешоу можно по ссылке - https://friday.ru/votes/gorod/?main-oirgorod. Отмечается, что отдать свой голос можно только один раз.