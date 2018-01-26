Я не люблю, когда – наполовину: в Ижевске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого

25 января поэту исполнилось бы 80 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет литературный вечер «Я, конечно, вернусь…», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. В этом году поэту и актеру исполнилось бы 80 лет, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртской Республики.

Жители услышат стихи и песни Высоцкого. Также горожане увидят сборники стихов поэта, публикации о его жизни и исследования его творчества.

Посетителям представят стенограмму неофициальной встречи Высоцкого с актерами ижевских театров и интеллигенцией Ижевска.

Музыкальный вечер пройдет 1 февраля в 18:00 в ДК «Строитель».