Кроме того, храм переименовали в Михаило-Архангельский.

Ижевск. Удмуртия. Свято-Михайловский собор в Ижевске получил статус кафедрального. Более того, храм теперь носит дореволюционное название Михаило-Архангельский, сообщил информагентству «Сусанин» ключарь храма протоиерей Роман Воскресенских.

«Приставка «свято-» выделяется только в названии храмов, посвященных Господу. Например, Свято-Троицкий собор, Свято-Духовский собор. Но храмы, посвященные ангелам или архангелам, называются иначе, поэтому более правильное название для данного храма – Михаило-Архангельский собор», - рассказал благочинный.

Напомним, церковь, где часто служит епископ и где находится его кафедра называется кафедральной. Она считается главной в церковно-административной единице (епархии).

«В нашем храме часто служит митрополит Викторин, он был участником строительства храма. Чтобы подчеркнуть значимость собора, построенного на средства жителей и воссозданного, в том числе, на пожертвования прихожан, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, ему был присвоен статус кафедрального собора», - отметил отец Роман.

Отметим, ранее статус кафедрального носил Собор Александра Невского.