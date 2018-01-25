  • $ 56.41 ↓
  • € 69.07 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии пройдет спецпоказ документального фильма «Нация» о бесермянах

      12:40, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      12:40, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      152
      0
      #культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#фильмы\n#фильм
      Фото: vk.com/Юрий Дерябин
      152
      0

      Также состоятся творческие встречи с режиссёром киноленты Юлией Мироновой.

      Ижевск. Удмуртия. Специальный показ документального фильма «Нация» о бесермянах пройдет в Удмуртии. Как сообщают организаторы, киноленту можно будет посмотреть с 29 по 31 января в Ижевске и Глазове.

      На презентацию «Нации» приедет ее режиссер Юлия Миронова из Санкт-Петербурга, которая является победителем гран-при кинофестиваля в Нидерландах.

      Помимо показа фильма в программе встречи аутентичные бесермянские крези в исполнении Марии Корепановой, вступительное слово автора и совместное обсуждение главной темы кинокартины с участием приглашенных экспертов, а также дискуссия на тему «Использование современных технологий в сохранении культурного и языкового многообразия с использованием дополненной и виртуальной реальности».

      События киноленты происходит в деревне Шамардан, которая негласно считается бесермянским центром. Отсюда родом Валериан Фёдорович Сабреков – «отец основатель» нации. В попытках возродить в соплеменниках историческую память он считает своим долгом поговорить с каждым из бесермян.

      Расписание показов:

      Ижевск

      29 января 19:00 в библиотеке имени Журавлева УдгУ (улица Ломоносова 4Б);

      30 января 10:00 в технопарке «Кванториум» (переулок Северный, 9а)

      Глазов

      31 января 19:00 в КЦ «Россия» (улица Советская, 29). 

      12:40, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      152
      0
      #культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#фильмы\n#фильм

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      11420

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      9780
      18:15, 23 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      8943
      22:58, 20 января, 2018

      Глава Удмуртии пригрозил главврачам «действиями не рекомендательного характера»

      6956
      09:12, 22 января, 2018

      Следователи сообщили первые подробности смерти 11-летнего школьника из Воткинска

      5023
      13:10, 21 января, 2018

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      09:25, 23 января, 2018
      1275

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      1260
      18:12, 21 января, 2018

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1136
      13:58, 18 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1119
      15:56, 18 января, 2018

      Светлаков и Незлобин покидают ТНТ и переходят на СТС

      1002
      19:44, 22 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      2642

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      1013
      18:50, 19 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      1010
      11:55, 18 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      865
      14:15, 20 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      746
      19:43, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: смертельное ДТП и снижение числа убийств

      24 января, 2018

      Водитель автобуса в Удмуртии насмерть сбил пешехода

      24 января, 2018

      Переселение из аварийного барака

      24 января, 2018