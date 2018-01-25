В Удмуртии пройдет спецпоказ документального фильма «Нация» о бесермянах

Также состоятся творческие встречи с режиссёром киноленты Юлией Мироновой.

Ижевск. Удмуртия. Специальный показ документального фильма «Нация» о бесермянах пройдет в Удмуртии. Как сообщают организаторы, киноленту можно будет посмотреть с 29 по 31 января в Ижевске и Глазове.

На презентацию «Нации» приедет ее режиссер Юлия Миронова из Санкт-Петербурга, которая является победителем гран-при кинофестиваля в Нидерландах.

Помимо показа фильма в программе встречи аутентичные бесермянские крези в исполнении Марии Корепановой, вступительное слово автора и совместное обсуждение главной темы кинокартины с участием приглашенных экспертов, а также дискуссия на тему «Использование современных технологий в сохранении культурного и языкового многообразия с использованием дополненной и виртуальной реальности».

События киноленты происходит в деревне Шамардан, которая негласно считается бесермянским центром. Отсюда родом Валериан Фёдорович Сабреков – «отец основатель» нации. В попытках возродить в соплеменниках историческую память он считает своим долгом поговорить с каждым из бесермян.

Расписание показов:

Ижевск

29 января 19:00 в библиотеке имени Журавлева УдгУ (улица Ломоносова 4Б);

30 января 10:00 в технопарке «Кванториум» (переулок Северный, 9а)

Глазов

31 января 19:00 в КЦ «Россия» (улица Советская, 29).