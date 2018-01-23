Музей-усадьба Чайковского в Воткинске вошел в маршрут «Великие композиторы России и Австрии»

Этот проект стал совместной работой двух стран.

Воткинск. Удмуртия. Музей-усадьба Петра Чайковского в Воткинске вошел в туристический маршрут «Музыка без границ: великие композиторы России и Австрии». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

Первыми в музыкальное путешествие в 2018 году отправятся австрийские школьники. Точками маршрута станут следующие места: Большой и Мариинский театры, Московская и Петербургская консерватории, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки и Государственный музей театрального и музыкального искусств в Санкт-Петербурге.

Также маршрут включает музеи Петра Чайковского (Москва, Клин, Воткинск), Сергея Рахманинова (Ивановка) и Леонида Собинова (Ярославль).