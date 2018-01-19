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      В Ижевске Татьянин день отпразднуют на бульваре Гоголя

      17:35, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      17:35, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      303
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: vk.com/event111795546
      303
      0

      Мероприятие пройдет 25 января.

      Ижевск. Удмуртия. Татьянин день отпразднуют в Ижевске на бульваре Гоголя. Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртии, мероприятие состоится 25 января.

      Планируется, что в играх, забавах и работах творческих площадок примут участие около 500 студентов. Главной площадкой станет пространство перед театром кукол.

      Организаторы мероприятия приглашают студенческую молодёжь Удмуртии, а также всех желающих.

      Программа:

      15:00 - торжественное открытие (у театра кукол);

      15:30 – 16:30 - работа творческих площадок: народные забавы, весёлые хороводы, горячие перепечи, призы и подарки;

      14:30 - молебен перед иконой святой мученицы Татианы (у 3-го корпуса УдГУ).

      17:35, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      303
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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