В Ижевске Татьянин день отпразднуют на бульваре Гоголя

Мероприятие пройдет 25 января.

Ижевск. Удмуртия. Татьянин день отпразднуют в Ижевске на бульваре Гоголя. Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртии, мероприятие состоится 25 января.

Планируется, что в играх, забавах и работах творческих площадок примут участие около 500 студентов. Главной площадкой станет пространство перед театром кукол.

Организаторы мероприятия приглашают студенческую молодёжь Удмуртии, а также всех желающих.

Программа:

15:00 - торжественное открытие (у театра кукол);

15:30 – 16:30 - работа творческих площадок: народные забавы, весёлые хороводы, горячие перепечи, призы и подарки;

14:30 - молебен перед иконой святой мученицы Татианы (у 3-го корпуса УдГУ).