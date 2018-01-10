Надгробную плиту с могилы первого ижевского архитектора нашли в Удмуртии

Артефакт считался безвозвратно утраченным.

Ижевск. Удмуртия. Надгробную плиту с могилы первого профессионального столичного архитектора Семена Дудина нашли в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

Семен Дудин умер в 1825 году и был похоронен в Ижевске на Троицком кладбище. О месте могилы известно лишь то, что она располагалась перед южным фасадом Ледового дворца, а надгробная плита считалась утраченной.

До наших дней не сохранились не только могила архитектора, но и его изображение. Образ Семена Дудина создал художник Денис Никонов, опираясь на портреты современников зодчего.

В своё время уроженец Санкт-Петербурга был направлен в распоряжение Андрея Дерябина на строительство Ижевского оружейного завода и составление генерального плана будущего города. Так, он принимал участие в строительстве главного корпуса Оружейного завода, здания Арсенала, горной школы, Троицкой церкви, доме Лятушевича и других зданий.

За деятельность по проектированию и строительству Ижевска Семен Дудин был награжден орденами Святой Анны III степени и Владимира IV степени.