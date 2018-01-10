В Ижевске впервые пройдет фестиваль вертепных театров и колядок

Мероприятие состоится 14 января в 10:00 в Республиканском доме народного творчества.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые пройдет фестиваль-конкурс вертепных театров и колядок «Рождественская звезда». Об этом сообщает Республиканской дом народного творчества.

Любительские коллективы Удмуртии представят театрализованные обряды фольклорных традиций колядок и сочельника, постановки в живом и кукольном исполнении. Репертуар будет исполнен на русском и удмуртском языках. Также будет выставка вертепных композиций в жанре декоративно-прикладного искусства.

«Рождественский вертеп – это воспроизведение сцен Рождества Христова средствами различных искусств (театр, музыка, скульптура и другое). Все виды вертепов связаны с праздником Рождества. Как правило, скульптурно-декоративные композиции выставляются для просмотра, а театральные представления разыгрываются в период рождественских праздников», - поясняется в сообщении РДНТ-Дом молодежи Удмуртии.

Фестиваль пройдет в 10:00 14 января в Республиканском доме народного творчества.