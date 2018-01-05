Обрядовый праздник «Вожодыр» пройдёт в Удмуртии

Особенностью мероприятия станут гадание и ряженье.

Ижевск. Удмуртия. В музее-заповеднике «Лудорвай» Удмуртии пройдёт праздник «Вожодыр», который связан с темными силами. Особенностью мероприятия станут гадания и ряженье, сообщает пресс-служба музея.

«Вожодыр» в переводе с удмуртского означает перекресток времени, время злых духов. Поэтому праздник завершится изгнанием Вожо и «очищением» у костра.

Гостей ждут аппетитные перепечи, табани, каша на огне и ароматный чай. Желающие смогут сделать своими руками кукол «вожо», разучить народные танцы, погадать на будущее. Как отмечают организаторы, раньше считалось, что только в этом время можно заглядывать в свою судьбу.

Праздник начнётся 13 января в 12:00.