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      Сказочный фестиваль: как прошли гуляния в усадьбе Тол Бабая в Удмуртии

      15:52, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      15:52, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      227
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Тол Бабай
      Фото: vk.com (Усадьба Тол Бабая)
      227
      0

      Гости из разных регионов страны зажгли в республике огни на первой новогодней ёлке.

      Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии прошел фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». Его провели уже в шестой раз, сообщают организаторы.

      В этом году Удмуртскую Республику посетили Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы, а также Девица-Метелица, Кыш-Бабай из Татарстана и Якшамо-Атя из Мордовии. Все вместе сказочные герои зажгли огни на первой новогодней ёлке в Удмуртии.

      «Умолкли фанфары. Сказочные герои разъехались по своим регионам, стало чуточку грустно, но всё же они оставили частичку своего сердца на нашей усадьбе, зажгли огоньки на красавице-ёлке», - написал зимний волшебник из Шаркана на свой странице в соцсети ВКонтакте.

      15:52, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      227
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Тол Бабай

       

       

       

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