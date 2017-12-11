Сказочный фестиваль: как прошли гуляния в усадьбе Тол Бабая в Удмуртии

Гости из разных регионов страны зажгли в республике огни на первой новогодней ёлке.

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии прошел фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». Его провели уже в шестой раз, сообщают организаторы.

В этом году Удмуртскую Республику посетили Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы, а также Девица-Метелица, Кыш-Бабай из Татарстана и Якшамо-Атя из Мордовии. Все вместе сказочные герои зажгли огни на первой новогодней ёлке в Удмуртии.

«Умолкли фанфары. Сказочные герои разъехались по своим регионам, стало чуточку грустно, но всё же они оставили частичку своего сердца на нашей усадьбе, зажгли огоньки на красавице-ёлке», - написал зимний волшебник из Шаркана на свой странице в соцсети ВКонтакте.