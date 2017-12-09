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      Вокалистка из Удмуртии Юлия Валеева покинула шоу «Голос»

      15:09, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:09, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      796
      0
      #шоу-бизнес\n#Сарапул\n#телевидение\n#Удмуртия\n#Первый канал\n#артисты\n#певцы\n#знаменитости\n#шоу
      Фото: instagram.com/voice1tv
      796
      0

      Уроженка Сарапула дошла до четвертьфинала конкурса.  

      Сарапул. Удмуртия. Сарапульчанка Юлия Валеева выбыла из числа участников популярного телешоу «Голос». Об этом написал в своем Instagram глава Сарапула Александр Ессен. 

      «Юлия Валеева ярко, эмоционально и достойно выступила в четверть финале проекта "Голос"! Несмотря на то, что наша землячка сошла с дистанции, хочу сказать ей спасибо за подаренные эмоции и за стремление к победе! Сарапул лучший!», - отметил градоначальник. 

      Выпуск «Голоса» с Юлией Валеевой показали в эфире Первого канала 8 декабря. Вокалистка исполнила песню «Heavy Cross» группы Gossip. В итоге победил один из ее конкурентов - Данил Буранов, второе место по количеству набранных баллов заняла Анастасия Зорина. Участницей шоу представительница Удмуртии стала в сентябре, в октябре прошла в следующий тур.

      Напомним, в 2006 году уроженка Сарапула Юлия Валеева вышла в финал реалити-шоу «Народный артист - 2003». В 2006 году участвовала в конкурсе «Новая волна - 2006» в Юрмале.

      15:09, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      796
      0
      #шоу-бизнес\n#Сарапул\n#телевидение\n#Удмуртия\n#Первый канал\n#артисты\n#певцы\n#знаменитости\n#шоу

       

       

       

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