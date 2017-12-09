Вокалистка из Удмуртии Юлия Валеева покинула шоу «Голос»

Уроженка Сарапула дошла до четвертьфинала конкурса.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульчанка Юлия Валеева выбыла из числа участников популярного телешоу «Голос». Об этом написал в своем Instagram глава Сарапула Александр Ессен.

«Юлия Валеева ярко, эмоционально и достойно выступила в четверть финале проекта "Голос"! Несмотря на то, что наша землячка сошла с дистанции, хочу сказать ей спасибо за подаренные эмоции и за стремление к победе! Сарапул лучший!», - отметил градоначальник.

Выпуск «Голоса» с Юлией Валеевой показали в эфире Первого канала 8 декабря. Вокалистка исполнила песню «Heavy Cross» группы Gossip. В итоге победил один из ее конкурентов - Данил Буранов, второе место по количеству набранных баллов заняла Анастасия Зорина. Участницей шоу представительница Удмуртии стала в сентябре, в октябре прошла в следующий тур.

Напомним, в 2006 году уроженка Сарапула Юлия Валеева вышла в финал реалити-шоу «Народный артист - 2003». В 2006 году участвовала в конкурсе «Новая волна - 2006» в Юрмале.