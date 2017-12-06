Спектакль «Насьток но Исьток» представили в Ижевске в память о Егоре Загребине

1 декабря писателю и драматургу исполнилось бы 80 лет.

Ижевск. Удмуртия. Спектакль «Насьток но Исьток» («Настя и Степан») удмуртского драматурга, актера и прозаика Егора Загребина снова порадовал ижевчан.

Музыкальная комедия привлекает зрителей любовной интригой и путаницей. Это история о простом деревенском пастухе Степане, который отправляется на курорт. В дорогу его провожает жена Настя, с которой он живет уже много лет. В санатории его по ошибке принимают за профессора-однофамильца Ивана Малькова. Женщины оказывают знаки внимания потенциальному «жениху». А тем временем Настя тоже приезжает в санаторий, и предстает перед мужем и отдыхающими обаятельной незнакомкой. Все очарованы загадочной красавицей, даже Степан.

Постановку представили 1 декабря 2017 года в Национальном театре Удмуртской Республики. И не случайно. В этот день исполнилось бы 80 лет автору пьесы, по которой поставлен спектакль, Егору Загребину. Он ушел из жизни 10 июля 2015 года.

Написанные им пьесы в течение многих лет входили в репертуар Удмуртского театра. Среди них – драмы «Тӧдьы юсь» («Лебедь белая»), «Мынам яратонэ татын» («Деревенский роман»), трагедии «Эш-Тэрек», «Кикы нош весь силе но силе» («А кукушка все кукует»), комедии «Насьток но Исьток»(«Настя и Степан»), «Мусое мынам, мусое» («Милая моя»), «Эн кушты монэ, туганэ» («Не бросай меня, милый») и др. За трагедию «Эш-Тэрэк» и «Кикы нош весь силе но силе» («А кукушка всё кукует») Егор Загребин был удостоен Государственной премии Удмуртской Республики.

Много хороших, памятных слов было сказано особыми гостями спектакля. Среди них были министр культуры Удмуртской Республики Соловьёв Владимир Соловьев, сын драматурга, депутат Госдумы Алексей Загребин, режиссер-постановщик Леонид Романов, а также удмуртский писатель, критик и литературовед Александр Шкляев.

Спектакль поставлен в современной манере, поэтому он больше близок молодежной аудитории. Но всё же зрители всех возрастов смотрели его с интересом и улыбкой на лице.

Подготовила Вероника Лекомцева