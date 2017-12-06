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      Спектакль «Насьток но Исьток» представили в Ижевске в память о Егоре Загребине

      11:42, 06 декабря, 2017
      11:42, 06 декабря, 2017
      184
      0
      #культура\n#общество\n#удмурты\n#Ижевск\n#театр
      Фото: Вероника Лекомцева
      184
      0

      1 декабря писателю и драматургу исполнилось бы 80 лет.

      Ижевск. Удмуртия. Спектакль «Насьток но Исьток» («Настя и Степан») удмуртского драматурга, актера и прозаика Егора Загребина снова порадовал ижевчан.

      Музыкальная комедия привлекает зрителей любовной интригой и путаницей. Это история о простом деревенском пастухе Степане, который отправляется на курорт. В дорогу его провожает жена Настя, с которой он живет уже много лет. В санатории его по ошибке принимают за профессора-однофамильца Ивана Малькова. Женщины оказывают знаки внимания потенциальному «жениху». А тем временем Настя тоже приезжает в санаторий, и предстает перед мужем и отдыхающими обаятельной незнакомкой. Все очарованы загадочной красавицей, даже Степан. 

      Постановку представили 1 декабря 2017 года в Национальном театре Удмуртской Республики. И не случайно. В этот день исполнилось бы 80 лет автору пьесы, по которой поставлен спектакль, Егору Загребину. Он ушел из жизни 10 июля 2015 года.

      Написанные им пьесы в течение многих лет входили в репертуар Удмуртского театра. Среди них – драмы «Тӧдьы юсь» («Лебедь белая»), «Мынам яратонэ татын» («Деревенский роман»), трагедии «Эш-Тэрек», «Кикы нош весь силе но силе» («А кукушка все кукует»), комедии «Насьток но Исьток»(«Настя и Степан»), «Мусое мынам, мусое» («Милая моя»), «Эн кушты монэ, туганэ» («Не бросай меня, милый») и др. За трагедию «Эш-Тэрэк» и «Кикы нош весь силе но силе» («А кукушка всё кукует») Егор Загребин был удостоен Государственной премии Удмуртской Республики.

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      Много хороших, памятных слов было сказано особыми гостями спектакля. Среди них были министр культуры Удмуртской Республики Соловьёв Владимир Соловьев, сын драматурга, депутат Госдумы Алексей Загребин, режиссер-постановщик Леонид Романов, а также удмуртский писатель, критик и литературовед Александр Шкляев.

      Спектакль поставлен в современной манере, поэтому он больше близок молодежной аудитории. Но всё же зрители всех возрастов смотрели его с интересом и улыбкой на лице.

       

      Подготовила Вероника Лекомцева

      11:42, 06 декабря, 2017
      184
      0
      #культура\n#общество\n#удмурты\n#Ижевск\n#театр

       

       

       

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