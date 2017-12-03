Телекомпания из Ижевска стала победителем конкурса «ТЭФИ-Регион» - 2017

Финал конкурса проходил в Тюмени.

Тюмень. Россия. Ижевская телекомпания «ТНТ-Новый Регион» признана победителем XVI Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2017. Финал конкурса проходил 1-4 декабря в Тюмени.

Победители определялись по двум тематическим направлениям - «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».

«ТНТ-Новый Регион» на конкурсе представили свою программу «Живу в Ижевске». Вместе с ними за статуэтку Орфея работы Эрнста Неизвестного в финале номинации «Ежедневная информационная программа для городов численностью от 300 тыс. до 1 млн человек» боролись телевизионщики из Хабаровска и Пензы. В итоге статуэтка досталась ижевским журналистам.

«Мы очень счастливы, везем домой победу!», - поделилась эмоциями ведущая программы Ольга Чураева.

Всего же в этом году в «ТЭФИ-Регион» участвовало рекордное число работ – 573 программ от 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов.

ИА «Сусанин» от всей души поздравляет коллег из компании «ТНТ-Новый Регион» с победой! Пусть ваше творчество и креативность никогда не иссякают!