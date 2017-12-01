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      Удмуртский фестиваль сказочных героев вошел в топ-3 лучших в России

      08:43, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      08:43, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      244
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#акции\n#зима\n#праздники
      244
      0

      Первое место в рейтинге занял праздник «Алтайская зимовка» в Алтайском крае.

      Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая», который проходит в Удмуртии, вошел в первую тройку лучших в России. Рейтинг лучших зимних праздников в разных регионах страны составило аналитическое агентство ТурСтат.

      Основным критерием для оценки мероприятий служила популярность среди туристов. В прошлом году фестиваль «Сказочные герои Тол Бабая» в Шарканском районе посетили более 5 тысяч человек.

      Первое место в рейтинге занял праздник «Алтайская зимовка» в Алтайском крае. На второй строчке расположился фестиваль «Зимние забавы в Угличе» в Ярославской области.

      В числе популярных зимных праздников также фестиваль «Зима начинается с Якутии» в Якутске, праздник «День рождения Архангельского Снеговика» в Архангельске, «Олонецкие игры Дедов Морозов» в Карелии и так далее.

      В этом году VI Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» пройдет 9 декабря в усадьбе удмуртского зимнего волшебника. Праздник, по традиции, посетит Дед Мороз из Великого Устюга.

      В программе фестиваля экскурсии по усадьбе, игровая программа «Буёло выжыкыл» («Сказка в красках»), флешмоб «Разукрасим сказку вместе», зажжение огней на первой новогодней ёлочке в Удмурти, праздничный салют, дискотека «Выль Эктон» и детская танцевальная программа «Лымы Пужмер».

      08:43, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      244
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#акции\n#зима\n#праздники

       

       

       

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