Удмуртский фестиваль сказочных героев вошел в топ-3 лучших в России

Первое место в рейтинге занял праздник «Алтайская зимовка» в Алтайском крае.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая», который проходит в Удмуртии, вошел в первую тройку лучших в России. Рейтинг лучших зимних праздников в разных регионах страны составило аналитическое агентство ТурСтат.

Основным критерием для оценки мероприятий служила популярность среди туристов. В прошлом году фестиваль «Сказочные герои Тол Бабая» в Шарканском районе посетили более 5 тысяч человек.

Первое место в рейтинге занял праздник «Алтайская зимовка» в Алтайском крае. На второй строчке расположился фестиваль «Зимние забавы в Угличе» в Ярославской области.

В числе популярных зимных праздников также фестиваль «Зима начинается с Якутии» в Якутске, праздник «День рождения Архангельского Снеговика» в Архангельске, «Олонецкие игры Дедов Морозов» в Карелии и так далее.

В этом году VI Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» пройдет 9 декабря в усадьбе удмуртского зимнего волшебника. Праздник, по традиции, посетит Дед Мороз из Великого Устюга.

В программе фестиваля экскурсии по усадьбе, игровая программа «Буёло выжыкыл» («Сказка в красках»), флешмоб «Разукрасим сказку вместе», зажжение огней на первой новогодней ёлочке в Удмурти, праздничный салют, дискотека «Выль Эктон» и детская танцевальная программа «Лымы Пужмер».