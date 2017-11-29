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      «Искусство жить»: в Ижевске состоится премьера инклюзивного спектакля

      17:30, 29 ноября, 2017
      Анна Торхова
      17:30, 29 ноября, 2017
      Анна Торхова
      211
      0
      #дети\n#Ижевск\n#театр\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба ГФИ по Удмуртской Республике
      211
      0

      Главная тема постановки – история жизни глухого мальчика, у которого получилось стать счастливым.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится премьера инклюзивного театрализованного спектакля «Искусство жить». В представлении актеры покажут историю жизни глухого мальчика, который смог стать успешным, счастливым и добился любви, сообщает пресс-служба ГФИ по Удмуртской Республике.

      Участниками постановки станут более 80 актеров, среди них как здоровые дети, так и ребята с особенностями развития.

      Спектакль пройдёт в рамках социального проекта «Говорящие сердцем», который был реализован студентами Малой академии государственного управления Удмуртии.

      Как рассказала главный координатор проекта Валентина Идельбаева, идея организации театральных мероприятий возникла после встречи с председателем «Всероссийского общества глухих». «Мы узнали, сколько проблем у этой категории людей», - отметила она.

      Необычный спектакль пройдёт 30 ноября 2017 г. в 17.00 в РДНТ «Дом молодежи».

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      17:30, 29 ноября, 2017
      Анна Торхова
      211
      0
      #дети\n#Ижевск\n#театр\n#Удмуртия

       

       

       

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