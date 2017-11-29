«Искусство жить»: в Ижевске состоится премьера инклюзивного спектакля

Главная тема постановки – история жизни глухого мальчика, у которого получилось стать счастливым.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится премьера инклюзивного театрализованного спектакля «Искусство жить». В представлении актеры покажут историю жизни глухого мальчика, который смог стать успешным, счастливым и добился любви, сообщает пресс-служба ГФИ по Удмуртской Республике.

Участниками постановки станут более 80 актеров, среди них как здоровые дети, так и ребята с особенностями развития.

Спектакль пройдёт в рамках социального проекта «Говорящие сердцем», который был реализован студентами Малой академии государственного управления Удмуртии.

Как рассказала главный координатор проекта Валентина Идельбаева, идея организации театральных мероприятий возникла после встречи с председателем «Всероссийского общества глухих». «Мы узнали, сколько проблем у этой категории людей», - отметила она.

Необычный спектакль пройдёт 30 ноября 2017 г. в 17.00 в РДНТ «Дом молодежи».