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      «Искусство, данное Богом»: в Ижевске представят выставку, посвященную Дню матери

      13:25, 20 ноября, 2017
      13:25, 20 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия\n#живопись\n#День матери\n#картины
      Фото: Национальная библиотека Удмуртии
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      Идея выставки основана на образе матери, как символе жизни.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт выставка, посвященная Дню матери. «Искусство, данное Богом» - так её назвали организаторы, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии.

      В первом разделе выставки «Животворность материнского начала» зритель увидит мать в иконописных сюжетах Виктора Васнецова, Ивана Аргунова, Владимира Боровиковского, Фёдора Бруни и других.

      Во втором разделе под названием «Родина- мать», гости познакомятся с репродукцией «Плач Ярославны» Константина Васильева, «Русский реквием» Бориса Ольшанского, «Мать», «Тревога» из цикла «Это не должно повториться» Бориса Пророкова.

      В третьей части выставки «Мать-природа» организаторы представят работы Аркадия Пластова «Когда на земле мир», Бориса Ольшанского «Богиня-царевна», «Берегиня», «Волхва с радугой» и другие.

      Издания и альбомы с репродукциями картин выдающихся русских живописцев можно увидеть 21 ноября с 10:00 до 11:00 в ДК «Строитель».

      13:25, 20 ноября, 2017
      245
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      #Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия\n#живопись\n#День матери\n#картины

       

       

       

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