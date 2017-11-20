«Искусство, данное Богом»: в Ижевске представят выставку, посвященную Дню матери

Идея выставки основана на образе матери, как символе жизни.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт выставка, посвященная Дню матери. «Искусство, данное Богом» - так её назвали организаторы, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии.

В первом разделе выставки «Животворность материнского начала» зритель увидит мать в иконописных сюжетах Виктора Васнецова, Ивана Аргунова, Владимира Боровиковского, Фёдора Бруни и других.

Во втором разделе под названием «Родина- мать», гости познакомятся с репродукцией «Плач Ярославны» Константина Васильева, «Русский реквием» Бориса Ольшанского, «Мать», «Тревога» из цикла «Это не должно повториться» Бориса Пророкова.

В третьей части выставки «Мать-природа» организаторы представят работы Аркадия Пластова «Когда на земле мир», Бориса Ольшанского «Богиня-царевна», «Берегиня», «Волхва с радугой» и другие.

Издания и альбомы с репродукциями картин выдающихся русских живописцев можно увидеть 21 ноября с 10:00 до 11:00 в ДК «Строитель».