Жительница Ижевска стала лучшим молодым библиотекарем России

Анна Кастильо Мехиа заняла первое место на всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года».

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска стала лучшим библиотекарем России. Анна Кастильо Мехиа заняла первое место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший молодой библиотекарь», сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

За звание боролись 167 человек из 55 регионов. После чего жюри выбрало 20 финалистов, за которых можно было проголосовать на сайте Российской национальной библиотеки. 5 лидеров голосования вышли в финал и защищали свои творческие проекты.

Как написала Анна в своём эссе, она любит то, что делает и гордится тем, что стала библиотекарем. «Вместо того чтобы ходить в школу или учить уроки, пропадала где-то между стеллажей», - пишет девушка.