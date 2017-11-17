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      Жительница Ижевска стала лучшим молодым библиотекарем России

      09:47, 17 ноября, 2017
      09:47, 17 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#библиотека
      Фото: vk.com/kastiloann
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      Анна Кастильо Мехиа заняла первое место на всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года».

      Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска стала лучшим библиотекарем России. Анна Кастильо Мехиа заняла первое место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший молодой библиотекарь», сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

      За звание боролись 167 человек из 55 регионов. После чего жюри выбрало 20 финалистов, за которых можно было проголосовать на сайте Российской национальной библиотеки. 5 лидеров голосования вышли в финал и защищали свои творческие проекты.

      Как написала Анна в своём эссе, она любит то, что делает и гордится тем, что стала библиотекарем. «Вместо того чтобы ходить в школу или учить уроки, пропадала где-то между стеллажей», - пишет девушка.

      09:47, 17 ноября, 2017
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      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#библиотека

       

       

       

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