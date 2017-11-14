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      Представители ИжГТУ посетили родину оружейника Михаила Калашникова

      15:44, 14 ноября, 2017
      15:44, 14 ноября, 2017
      23
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      #Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#вузы\n#Родина
      Фото: vk.com/istukalashnikov
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      «Все жители живут воспоминаниями об оружейнике», - рассказал Валерий Грахов.

      Ижевск. Удмуртия. Ректор ИжГТУ имени Михаила Калашникова Валерий Грахов посетил родину прославленного оружейника. «Все жители живут воспоминаниями об оружейнике», - рассказал журналистам руководитель вуза.

      Конструктор родился в селе Курья Алтайского края. Как рассказал ректор, первое, что ему запомнилось в этих краях – природа.

      Валерий Грахов встретился с односельчанами оружейника и с племянником изобретателя – Виктором Овчинниковым. «Природа на таких скупа», - отметил он.

      Ректор посетил школу, в которой учился Калашников – там, сейчас располагается музей. По его словам, здание восстановили «на отлично». Валерий Грахов успел посетить и церковь знамения, в которой крестили великого изобретателя. 

      Также гости из Ижевска побывали на месте, где стоял дом Михаила Калашникова. Сейчас там установлен памятник. «Равнина, спокойный ландшафт, природные богатства, - так отзывается ректор о селе Курья. - Патриотизм виден везде».

      В конце поездки были возложены венки к памятнику оружейника у мемориального музея Калашникова в бывшей церковной-приходской школе.

      Помимо культурных мероприятий, группой из университета была проведена большая образовательная работа. С местной курьинской школой были заключены два соглашения о взаимодействии. Суть в том, что школа и ВУЗ будут проводить обмен творческими проектами. Кроме того, ИжГТУ будет оказывать шефскую помощь школе. Еще одно соглашение о взаимодействии было заключено с техническим вузом Барнаула.

      Ежегодно ижевский «механ» будет приглашать выпускников курьинской школы, и лучшие будут обучаться за счёт внебюджетных средств.

      Напомним, что в 2019 году в Удмуртии будут праздновать 100-летие Михаила Калашникова.

      15:44, 14 ноября, 2017
      23
      0
      #Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#вузы\n#Родина

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