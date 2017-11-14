Представители ИжГТУ посетили родину оружейника Михаила Калашникова

«Все жители живут воспоминаниями об оружейнике», - рассказал Валерий Грахов.

Ижевск. Удмуртия. Ректор ИжГТУ имени Михаила Калашникова Валерий Грахов посетил родину прославленного оружейника. «Все жители живут воспоминаниями об оружейнике», - рассказал журналистам руководитель вуза.

Конструктор родился в селе Курья Алтайского края. Как рассказал ректор, первое, что ему запомнилось в этих краях – природа.

Валерий Грахов встретился с односельчанами оружейника и с племянником изобретателя – Виктором Овчинниковым. «Природа на таких скупа», - отметил он.

Ректор посетил школу, в которой учился Калашников – там, сейчас располагается музей. По его словам, здание восстановили «на отлично». Валерий Грахов успел посетить и церковь знамения, в которой крестили великого изобретателя.

Также гости из Ижевска побывали на месте, где стоял дом Михаила Калашникова. Сейчас там установлен памятник. «Равнина, спокойный ландшафт, природные богатства, - так отзывается ректор о селе Курья. - Патриотизм виден везде».

В конце поездки были возложены венки к памятнику оружейника у мемориального музея Калашникова в бывшей церковной-приходской школе.

Помимо культурных мероприятий, группой из университета была проведена большая образовательная работа. С местной курьинской школой были заключены два соглашения о взаимодействии. Суть в том, что школа и ВУЗ будут проводить обмен творческими проектами. Кроме того, ИжГТУ будет оказывать шефскую помощь школе. Еще одно соглашение о взаимодействии было заключено с техническим вузом Барнаула.

Ежегодно ижевский «механ» будет приглашать выпускников курьинской школы, и лучшие будут обучаться за счёт внебюджетных средств.

Напомним, что в 2019 году в Удмуртии будут праздновать 100-летие Михаила Калашникова.